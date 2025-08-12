'Star Wars' replanteó el verdadero motivo de la caída de Anakin Skywalker como Darth Vader

Es bien sabido que Anakin Skywalker no pudo evitar caer al lado oscuro al final de Star Wars: La Venganza de los Sith. Sin embargo, una escena de Star Wars: The Acolyte sitúa este hecho que marcó el curso de Star Wars en un contexto diferente. Aunque fue una producción que generó mucha controversia, la serie tuvo algunos momentos destacados que son interesantes de analizar.

Una de las mejores escenas se produjo precisamente en el final, cuando Vernestra Rwoh tuvo una conversación con el senador Rayencourt. En este encuentro, Rayencourt explica por qué cree que los Jedi tienen un poder ilimitado. Él mismo afirma que intentan controlar incluso lo que no pueden, sobre todo en lo que respecta a las emociones.

Una nueva perspectiva al descenso de Anakin Skywalker

Él sugería la idea de que los personajes que tienen acceso a la Fuerza muestran una imagen de moderación, pero es solo cuestión de tiempo que alguno pierda el control. Lo más curioso es que sus palabras se volvieron casi proféticas al adelantar lo que podría suceder con alguien como Anakin Skywalker.

La discusión sobre la caída de Anakin Skywalker al lado oscuro a menudo oculta una simple verdad: que tomó la decisión consciente de adentrarse en la oscuridad. Según la idea que se muestra en Star Wars: The Acolyte, el principal problema está en sus emociones. La realidad es que no fue forzado a caer al lado oscuro por ninguna fuerza cósmica, ni siquiera con Palpatine como una figura que pudo haberlo influido. Al fin y al cabo, él fue quien eligió recorrer ese camino una y otra vez.

Después de analizar el carácter de cualquier persona, es normal ver ciertos patrones de comportamiento. De hecho, estas son las acciones que moldean la personalidad de los personajes. En el caso particular de Anakin Skywalker, decidió ignorar las advertencias de otros Jedi sobre lo peligroso que podría ser caer ante el peso de sus emociones. Él mismo fue quien trazó el camino que lo llevaría a convertirse en Darth Vader.

Es evidente que Anakin Skywalker sufrió traumas inimaginables, sobre todo de niño, pero eso no justifica las acciones que cometió siendo adulto. Star Wars dio a entender que se suponía que los Jedi debían esforzarse constantemente por desvincular sus emociones de sus decisiones. Si no consiguen encontrar ese punto de equilibrio, es cuando se acercan más al lado oscuro.