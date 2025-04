Steam inicia el mes de abril con 4 nuevos juegos gratis para siempre para todos los jugadores

Steam, con un enfoque centrado en satisfacer a su comunidad, se consolida como una pieza clave en el ecosistema de los videojuegos para PC. Bajo esta visión, la plataforma pone a disposición de forma periódica una selección de contenidos que enriquecen las colecciones digitales sin implicar costo alguno. En esta oportunidad, presenta cuatro propuestas distintivas, accesibles de manera inmediata y sin restricciones temporales, diseñadas para quienes buscan sumergirse en narrativas épicas o desafíos que requieren ingenio, todo ello integrado directamente en su entorno virtual.

Word Blitz

El propósito de Word Blitz es formar la mayor cantidad de palabras posible sin cometer errores. Para crearlas, deberás intercambiar letras en el tablero. Si este movimiento no genera una palabra nueva, perderás un corazón. Si te quedas sin corazones, será el fin del juego. Las palabras deben tener entre 3 y 5 letras. Para ayudarte a construir palabras, cuentas con algunas funciones adicionales. Cualquier combinación de 3 o más letras iguales, como "AAA", se considerará válida. Además, a medida que formes palabras, desbloquearás una pluma mágica que podrás usar.

Asylum: Patient Zero

Los sombríos pasillos de un edificio abandonado exudan una atmósfera agobiante. Despertaste en este lugar sin recordar cómo llegaste a tan inquietante escenario. Lo único que tienes claro es que la puerta por la que entraste se cerró de golpe, atrapándote dentro. En Asylum: Patient Zero la única opción es avanzar hacia lo desconocido, descubriendo los oscuros misterios que este sitio oculta. Tu misión es encontrar las cintas que esperas arrojen luz sobre la muerte de tu amigo en circunstancias extrañas. Cada paso resuena en los corredores vacíos, mientras las sombras se mueven bajo la tenue iluminación. ¿Qué te espera más adelante: la salvación o la locura? Eso lo decides tú, pero no olvides que el miedo acecha en cada esquina y podrías no salir de aquí siendo el mismo.

Unlog

Unlog acaba de estrenarse de manera gratuita en Steam steam

¡Corre, salta, rebota en las paredes y deslízate a través de esta fábrica de sueños para escapar! Estas habilidades pueden aplicarse en diferentes situaciones para ganar velocidad, y créenos... la velocidad será tu aliada. La fábrica está repleta de obstáculos, trampas y hemos oído que algo custodia la salida, así que prepárate bien. Unlog consta de 4 niveles, pero incluye un temporizador y una tabla de puntuaciones para que desafíes tus límites y, quién sabe, quizás superes nuestro propio récord. Solo tienes 2:30 minutos para completar el juego entero. ¿Aceptas el reto?

The Forest Keeper

The Forest Keeper es un nuevo juego gratis de Steam steam

Ante ti se extiende un vasto desierto abrasado, cubierto de los restos oxidados de un mundo olvidado. Las ruinas de ciudades sepultadas bajo la arena guardan secretos peligrosos, y los caminos están infestados de monstruos. En este lugar no existen leyes, solo la fuerza bruta y una voluntad de hierro. Toma tus armas y prepárate para combates sin piedad en The Forest Keeper. Pero ten cuidado: las municiones valen tanto como el oro, y los enemigos no muestran clemencia. ¿Podrás sobrevivir en este infierno y resistir al menos un día más?