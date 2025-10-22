La nueva precuela de 'It' al fin resolverá el mayor misterio de la icónica novela de Stephen King

El panel que se ha visto de It: Welcome to Derry, que se ha visto en la Comic Con de Nueva York, aumentó la expectación por esta precuela de terror. Lo más interesante es que se ha revelado que Andy Muschietti está comprometido a resolver un misterio de la novela. En cuanto a sus adaptaciones para Hollywood, 2025 se está convirtiendo en el año más relevante de Stephen King, siendo esta última producción el último estreno más emocionante.

La esperada precuela de HBO Max, It: Welcome to Derry traerá de vuelta al actor Bill Skarsgård como Pennywise. Sin embargo, el villano se enfrentará a un elenco de personajes completamente nuevo. La primera temporada de la serie seguirá la historia de The Black Spot, que fue un preludio del que posiblemente sea el libro más popular de Stephen King. Aunque la serie no se ha estrenado todavía, It: Welcome to Derry apunta a ser un éxito.

¿Por qué Pennywise permanece en Derry?

Lo más interesante es que intentará dar una respuesta coherente a los interrogantes más importantes. Pues bien, el director del proyecto adelantó un misterio que podría resolverse pronto. Andy Muschietti explicó que la serie "considera preguntas como por qué Pennywise decide quedarse en Derry y por qué elige tomar esta forma". Esto es clave porque nunca ha existido una respuesta sólida sobre la conexión de Pennywise con Derry.

Aunque el libro de Stephen King da una razón por la que el villano llegó a Derry, no fue suficiente. Lo cierto es que esta localización en realidad es un punto débil que sirve de entrada a fuerzas extrañas. No obstante, eso no explica necesariamente por qué el antagonista no abandona Derry. Además, los poderes de la criatura no parecen estar vinculados al pueblo. Durante un tiempo, no quedó claro si Pennywise quedó atrapado en el pueblo o simplemente decidió no irse nunca.

Andy Muschietti aclaró que Pennywise puede ir a donde quiera, pero existe algo que lo motiva a quedarse en Derry. Por ese motivo, la idea es explicar el motivo por el que el personaje cambiaformas eligió ese lugar. Tras el lanzamiento del tráiler, muchos espectadores expresaron cierta preocupación de que se tratara de una simple repetición de la misma historia. El público saldrá de dudas cuando finalmente aterrice en HBO Max el próximo 27 de octubre.