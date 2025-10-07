Stephen King al fin da su veredicto oficial sobre la serie precuela de 'It' de HBO

A pocas semanas de que HBO estrene la serie precuela, It: Welcome to Derry, el reputado escritor de terror ha decidido pronunciarse sobre la serie. Después de las exitosas películas de It que se dividieron en dos partes en 2017 y 2019, Warner Bros. dio luz verde a una precuela para televisión. Un aspecto importante es que también mostrará la esperada vuelta de Bill Skarsgård como Pennywise.

En Threads, Stephen King compartió su opinión sobre la próxima serie de It: Welcome to Derry. Si tenías ciertas dudas al respecto, la verdad es que tuvo muy buenas valoraciones de la serie. "Welcome to Derry es increíble. El primer episodio es aterrador", confesaba el escritor. Según parece, la serie explora la historia de la entidad maligna conocida como Pennywise, quien siembra el caos en Derry.

Pennywise regresa con Bill Skarsgård

Por lo que se sabe, la nueva serie está protagonizada por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk o James Remar, entre muchos otros. Dado que el proyecto fue concebido para ser una precuela de las películas de It y se basa únicamente en los capítulos intermedios de la novela, es muy difícil predecir si se trata de una buena o mala adaptación.

En cambio, la crítica y el público tendrán que determinar si la serie precuela logra desarrollar adecuadamente la historia desarrollada en el libro que publicó en 1986. Sin embargo, el hecho de que Stephen King la elogie es un gran logro. Y es que es difícil ignorar la reacción del escritor por su larga conexión con la historia de Derry y Pennywise.

Aun así, Stephen King no siempre ha dado críticas positivas a películas y series de televisión basadas en su mundo literario. Anteriormente, Dreamcatcher o La Torre Oscura recibieron críticas negativas por su parte. También es conocida su mala opinión de la adaptación cinematográfica de Stanley Kubrick de El resplandor, pese a ser ampliamente aclamada como una de las películas de terror más emblemáticas.

El equipo de Welcome to Derry incorporó al escritor de terror al equipo cuando iniciaron la serie precuela, y Stephen King aprobó la creación de la serie y el guion inicial. Si bien no está claro si no ha visto más que el primer episodio de la temporada, su sello de aprobación es una gran señal para cualquier espectador que pueda desconfiar.