La serie de 'It' demuestra que Warner Bros. sigue con el mismo problema en las adaptaciones de Stephen King

It: Welcome to Derry ya se puede ver oficialmente en el catálogo de HBO Max. Por el momento, la serie ha demostrado estar a la altura de la mayor parte de las expectativas. Lo cierto es que ha recibido bastantes buenas reseñas, con una puntuación del 78% en Rotten Tomatoes. Es verdad que no está nada mal, pero tampoco es una puntuación perfecta como una buena parte de las adaptaciones de Stephen King obtuvieron.

El primer episodio de esta precuela centrada en Pennywise está repleto de sorpresas ocultas de Stephen King. También incluye un par de secuencias que pueden ganarse perfectamente la etiqueta de "más impactantes". Lo que está claro es que Andy Muschietti claramente no se anda con rodeos en lo que respecta a la sangre derramada ni a las formas disparatadas que adopta Pennywise.

El patrón negativo de Warner Bros. en las adaptaciones de Stephen King

Sin embargo, It: Welcome to Derry tiene algunos defectos evidentes. En este sentido, los efectos visuales pueden ser los elementos más destacados. Más bien, su ejecución continúa el peor patrón de las adaptaciones recientes de Stephen King que corren a cargo de Warner Bros.. Sin dar muchos rodeos, el CGI de esta precuela de It puede ser su elemento más criticado. En particular, ciertas apariencias que adopta Pennywise fueron recibidas con ciertas dudas.

Eso supone un verdadero problema, ya que la secuencia no solo está destinada a marcar el ritmo del episodio en los primeros minutos, sino de toda la serie. Es un grave error no haber dedicado más tiempo y presupuesto a dicha secuencia. Esto provoca que el aspecto de Pennywise se vea perjudicado por aparentar ser algo demasiado falso. Eso es justo lo contrario de lo que se espera de una adaptación de Stephen King que pretende ser una de las más impactantes.

En este sentido, los malos efectos especiales de It: Welcome to Derry no es algo nuevo para las adaptaciones de Stephen King de la compañía. It: Welcome to Derry solo deja en evidencia un patrón negativo para Warner Bros. Discovery: los efectos especiales en sus adaptaciones de Stephen King son pésimos. Esto incluye producciones como It: Chapter Two o Salem's Lot.

Los controvertidos efectos visuales se han convertido en una constante que se repite en las adaptaciones de Stephen King que corren a cargo de Warner Bros. Discovery, lo cual se siente algo demasiado injusto tanto para las historias como para el público. Es posible que el resto de la primera temporada de It mejore los efectos especiales del primer episodio. Sin embargo, teniendo en cuenta los antecedentes de Warner Bros., es poco probable que se vuelvan mucho mejores.