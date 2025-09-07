Tan absorbente como 'Black Mirror': esta película cuestiona el futuro de la humanidad

Cuando Black Mirror irrumpió en televisión, marcó un antes y un después en la forma de entender la ciencia ficción. Sus historias, que exploraban el lado más oscuro de la tecnología y el futuro de la humanidad, fueron capaces de conectar con la audiencia y hacerla reflexionar a pesar de mostrar, en ocasiones, realidades muy distintas. La serie británica se convirtió en sinónimo de distopía inteligente, capaz de incomodar y fascinar a partes iguales.

En esa misma línea, hay una película que recoge el testigo y construye una historia inquietante dentro de un espacio cerrado. Una producción que combina dilemas éticos, misterio y tensión psicológica, y que pone al espectador frente a un futuro en el que los humanos confían con todo sus ser en las máquinas.

I Am Mother: ciencia ficción de lo más inquietante

La trama de I Am Mother se desarrolla en un refugio subterráneo, donde una joven es criada por un androide al que conoce como “Madre”, diseñado para repoblar la Tierra tras una supuesta catástrofe. La vida de la protagonista transcurre bajo un control absoluto hasta que una mujer del exterior irrumpe en el refugio, desatando una cadena de dudas, revelaciones y secretos que ponen en cuestión todo lo que la joven creía saber.

Uno de los puntos fuertes de esta producción es su capacidad para generar tensión aprovechando que su historia se desarrolla en un espacio reducido. La relación entre la joven y el androide se convierte en un juego psicológico en el que la confianza se pone constantemente a prueba. Cada conversación y cada gesto encierran una ambigüedad que mantiene al espectador en vilo, con la sensación de que nada es lo que parece y creando en él un gran desconcierto.

La estética minimalista del refugio refuerza el tono claustrofóbico de la historia, mientras que la presencia imponente del androide, con una voz tan fría como maternal, aporta un nivel extra de inquietud. La película no se limita a ofrecer giros sorprendentes, sino que plantea cuestiones más profundas sobre el papel de la inteligencia artificial, la moralidad de las decisiones automatizadas y la fragilidad de la confianza humana.

I Am Mother está disponible en Netflix y es una propuesta ideal para quienes disfrutan de la ciencia ficción que va más allá de la acción y apuesta por el suspense, las preguntas incómodas y un clima de tensión constante.