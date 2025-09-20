Tan adictiva como 'Black Mirror': un thriller sobre redes y mentiras en internet

La irrupción de Black Mirror en el panorama televisivo consiguió que el público se concienciara sobre lo aterradora que puede llegar a ser la tecnología, tanto como cualquier monstruo o fantasma. Cada episodio de la antología británica dejaba claro que, en un mundo dominado por pantallas y redes sociales, la verdadera amenaza se esconde en el comportamiento humano y en los secretos que se proyectan online.

En esa misma línea llega una miniserie que no solo explora los efectos de internet en la vida cotidiana, sino que construye un thriller absorbente en el que la verdad se esconde tras capas de mentiras, medias verdades y versiones manipuladas. El suspense avanza episodio a episodio, revelando lo fácil que es perder el control cuando la identidad digital se convierte en un arma.

Clickbait: un juego de secretos en la era digital

La historia de Clickbait comienza cuando Nick Brewer, un hombre aparentemente normal, aparece en un misterioso vídeo viral sosteniendo carteles en los que confiesa crímenes que nadie cree posibles. El mensaje que acompaña al vídeo asegura que si este alcanza cierta cifra de reproducciones, él morirá. A partir de ahí, su familia, amigos y la policía se adentran en una investigación frenética para descubrir la verdad.

Uno de los grandes aciertos de esta historia es su narrativa fragmentada que aprovecha cada episodio para centrarse en un personaje distinto, revelando facetas ocultas de la historia. Esta estructura consigue que el espectador se cuestione constantemente quién dice la verdad y quién manipula la realidad.

Aun así, cabe destacar que la serie no solo plantea un misterio adictivo ni se cimienta sobre el morbo, sino que también reflexiona sobre la viralidad, la manipulación digital y cómo las redes sociales pueden destruir vidas en cuestión de horas.

Los 8 episodios de Clickbait están disponibles en Netflix. Esta serie se presenta como una propuesta perfecta para quienes buscan una historia inspirada en la era digital donde domine el suspense, los misterios y los giros de guion inesperados.