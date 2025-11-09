Tan visionaria como ‘Matrix’, pero mucho menos conocida: esta película de ciencia ficción es una joya oculta

En los últimos años el cine se ha preocupado mucho más por ser un espejo de las ansiedades más profunda del ser humano, y el género de la ciencia ficción no ha sido ajeno a este movimiento. La pérdida de identidad, el avance de la tecnología y el papel del ser humano en un mundo cada vez más digital se han vuelto temas recurrentes.

Sin embargo, pocas películas se han sido capaces de explorar estos temas con tanta audacia visual y emocional como esta joya casi olvidada, una obra que combina filosofía y una crítica feroz a la industria del entretenimiento.

Al igual que Matrix, cuestiona la realidad y la naturaleza de la conciencia, pero desde una perspectiva más íntima, más existencial. No hay héroes que salten por los aires ni batallas futuristas, sino una mirada profundamente humana a lo que significa ser real en una era donde la imagen puede reemplazar al alma.

El congreso, una visión sobre el precio de la inmortalidad digital

Dirigida por Ari Folman, El congreso es una película que mezcla acción real y animación para contar la historia de Robin Wright, una actriz que acepta ser digitalizada para que su versión virtual siga protagonizando películas cuando ella ya no esté. Lo que comienza como una decisión profesional termina convirtiéndose en una reflexión sobre la identidad, la fama y la deshumanización en un futuro dominado por los simulacros.

La película anticipó debates actuales sobre la inteligencia artificial, los avatares digitales y la propiedad de la imagen, con una estética tan hipnótica como surrealista. Es una experiencia de contrastes, tan bella como inquietante, y una de las propuestas más originales del género en lo que va de siglo

El Congreso está disponible en Filmin con la suscripción, y es una de esas películas que no solo entretienen, sino que te obligan a pensar qué parte de ti seguiría existiendo si pudieras convertirte en una copia digital.