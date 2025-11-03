El nuevo Jedi de 'Star Wars' es todo lo que los seguidores creen que debió ser Anakin Skywalker

Star Wars acaba de presentar un nuevo Jedi en la tercera temporada de Star Wars: Visions. Lo más curioso es que, además de ser absolutamente aterrador, es un personaje interesante para comparar con Anakin Skywalker. Lo cierto es que esta producción se ha convertido en una adición intrigante a la franquicia de Star Wars. Principalmente, esto se debe a que en parte no es canon, lo que permite mucha más creatividad en la inmensa mayoría de sus historias.

Sin embargo, Star Wars: Visions no está del todo separada de la continuidad de Star Wars. De hecho, ocurre todo lo contrario. Es una serie que pretende adentrarse en muchos de los mismos temas, conceptos y conflictos que se han visto en este casi medio siglo de legado de Star Wars. Y esta nueva temporada no iba a ser una excepción. De hecho, un nuevo Jedi de Visions tiene implicaciones que podrían ser relevantes para el propio Anakin Skywalker.

Este Jedi aterrador llega a 'Star Wars: Visions'

Dado que Star Wars: Visions funciona como una serie antológica, cada episodio funciona como una historia independiente. Aun así, también presenta ocasionalmente episodios que son, en efecto, secuelas de episodios anteriores. En uno de estos se presenta a un nuevo Jedi que actúa como el adversario de Ronin, un Sith reformado que regresa. Aunque podría pensarse que uno es el héroe y otro el villano, la verdad es más compleja.

La realidad es que el Jedi es quien en realidad busca venganza. En concreto, el Gran Maestro quiere destruir a Ronin y a todos los Sith como parte de su plan final. "El equilibrio solo llega con la verdadera paz. Por lo tanto, los Sith y el Lado Oscuro deben ser eliminados. O deben ser llevados ante la justicia", explicaba mientras luchaba contra Ronin. Desde una perspectiva mucho más amplia, este episodio plantea preguntas fascinantes sobre el papel que Anakin Skywalker realmente debería haber desempeñado.

Basándose en las precuelas, los Jedi creían que Anakin Skywalker debería haberse centrado de forma similar en destruir a todos los Sith y al Lado Oscuro. Sin embargo, esta historia sugiere precisamente la razón por la que los Jedi siempre estuvieron equivocados. Si Anakin Skywalker, quien ya tenía serios problemas con la ira, hubiera tenido objetivos similares, habría caído al Lado Oscuro de todas formas. Por lo tanto, este episodio tiene implicaciones para la cronología de Darth Vader en Star Wars.