DC tiene la respuesta perfecta para reemplazar las películas del Spider-Verse de Sony

Lo cierto es que DC aún no ha encontrado su propia respuesta a la franquicia de animación del Spider-Verse. Sin embargo, la tan esperada película de Batman Beyond podría ser suficiente para llenar ese vacío a la perfección. Después de un turbulento DCEU que estuvo a cargo de Zack Snyder, la imagen de marca de DC comienza a mejorar tras la llegada de James Gunn. Es por eso que el futuro de DC Studios parece prometedor por primera vez en años.

Superman ha sido el pistoletazo de salida con el que la franquicia pretende construir un universo cinematográfico compartido tan emocionante como el que Marvel Studios ya inició en 2008. Además, DC sigue de cerca a su rival después de que no hiciese las cosas bien en la controvertida Saga del Multiverso. Eso sí, existe un área en la que la marca de Marvel Studios sigue años luz por delante: las películas de animación.

DC debería buscar su propio Spider-Verse

Liderada por Miles Morales, la trilogía de animación pretende consolidarse como una verdadera revolución de este formato. Desde su animación innovadora hasta su deslumbrante paleta de colores, las películas del Spider-Verse son consideradas obras maestras que solo pudieron lograrse mediante un meticuloso proceso de animación que se apreció plenamente en la gran pantalla.

Aunque es cierto que DC cuenta con excelentes películas de animación, aún no tiene nada que rivalice con las que conforman el Spider-Verse. Hace un par de años se publicó arte conceptual que insinuaba el reemplazo perfecto para el Spider-Verse de DC: una película de Batman Beyond. A principios de 2023, surgieron rumores de que Warner Bros. planeaba una adaptación cinematográfica de Batman Beyond, conocida por ser una de las versiones más populares del personaje.

En ese momento, se insinuaba que sería la respuesta de Warner Bros. a la franquicia del Spider-Verse. Eso sí, la realidad es que esto ocurrió durante una época complicada en la historia reciente de la compañía. La verdad es que Batman Beyond supone una mina de oro que aún está sin explotar. Terry McGinnis es uno de los personajes más emblemáticos de DC, además de estar ligado directamente a Bruce Wayne. El problema está en que nunca fue utilizado en ningún proyecto, pero sería el competidor más importante contra el Spider-Verse de Sony.