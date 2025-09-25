La teoría más popular de 'Predator: Badlands' cae por tierra, pero es una buena noticia

Después del magistral regreso de la franquicia de Predator con el estreno de Prey en 2022, poco a poco nos acercamos rápidamente a la vuelta de la saga a la gran pantalla con Predator: Badlands. Lo cierto es que la película ha generado mucha especulación y teorías, y una de las más populares en redes sociales es la que sugiere la aparición de un xenomorfo de Alien.

Esta creencia surge de la sorpresiva revelación de que el personaje de Elle Fanning, Thia, es un androide que proviene directamente de la popular franquicia de ciencia ficción y terror. Dado que Alien y Predator se han cruzado repetidamente a lo largo de los años, sobre todo en las películas de Alien vs. Predator, se hizo más plausible que el Yautja pudiera cruzarse con su viejo rival.

La aclaración definitiva de Dan Trachtenberg

La teoría sugería que la criatura que Dek, el protagonista de la película, busca podría ser la icónica criatura de Alien. No obstante, el director Dan Trachtenberg confirmó recientemente que no iba a aparecer ningún xenomorfo en Predator: Badlands, desmintiendo una de las teorías más alocadas de la película.

Aun así, la idea de que apareciera un xenomorfo era tentadora de base. Parecía una oportunidad para conectar aún más las franquicias y sorprender al público al ver un emocionante crossover en la gran pantalla. Preservar esa sorpresa fue parte de la razón por la que una parte del público desvirtuó la imagen de Thia en el filme.

Aunque parezca que este reencuentro no ocurrirá de manera inminente, eso no significa que nunca sucederá. Dado que Prey y Alien: Romulus prepara a ambas franquicias para un éxito continuo, debería existir tiempo de sobra para que los Yautja y los Xenomorfos luchen, o incluso puedan formar equipo en el futuro. Eso sí, no tiene por qué ocurrir ahora. Seguir esta idea permite que Predator continúe desarrollando su universo sin precipitarse.

Además, Dan Trachtenberg hace bien en adelantarse a esta teoría, ya que la fase final de marketing de la película apenas está comenzando. La idea de tener numerosas teorías sobre el filme puede avivar una expectación que no tiene ningún fundamento. Puede que en su mayoría sean inofensivas, pero también existe la posibilidad de que algunos espectadores se sientan decepcionados cuando las teorías que creían ciertas no se cumplen.