Tom Holland sufre una conmoción cerebral en el rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day'

La última información que ha llegado al respecto del rodaje de Spider-Man: Brand New Day ha sido bastante alarmante, ya que Tom Holland sufrió una lesión durante el set de grabación. Como bien sabrás, esta próxima entrega protagonizada por el héroe arácnido ha generado cierta expectación por el reparto involucrado, la actualización del traje, las nuevas localizaciones y su clara ambición cinematográfica.

Cada vez es más evidente que el público espera con ansias el próximo episodio del trepamuros en la gran pantalla, cuyo estreno está previsto para el 31 de julio de 2026. Y es que parece que se están produciendo una serie de contratiempos con los que Marvel Studios no contaba. Según confirmó Deadline, el rodaje de esta película de Spider-Man se detuvo después de que Tom Holland fuera hospitalizado y tratado por una conmoción cerebral leve en Glasgow.

Un rodaje accidentado que acaba en incidente para Tom Holland

También se aseguró que nadie más resultó afectado durante el incidente y, aunque se espera que Tom Holland regrese al set en unos pocos días, existe una reunión programada para ajustar los planes de rodaje. Al parecer, la lesión de Tom Holland fue consecuencia de una escena de riesgo fallida. Dirigida por Destin Daniel Cretton, este filme supone un regreso al cine más tradicional, lo que también supone escenas de riesgo reales.

Cuando comenzó el rodaje en Escocia hace unas semanas, se confirmó que Tom Holland estaba "encantado y muy emocionado" de filmar en ese mismo lugar después de que la película anterior se rodara íntegramente en estudios. Incluso antes de este incidente, Brand New Day se perfilaba como una incorporación importante en las producciones vinculadas a Spider-Man de Sony y Marvel Studios.

Esa promesa de devolver a Peter Parker a sus raíces, enfrentándose a un desafío enteramente callejero, dio al público la esperanza de encontrar una base sólida que impulsase el futuro del personaje de Spider-Man. En este sentido, el accidente de Tom Holland hace énfasis en lo peligroso que es hacer películas de este nivel. Las escenas de riesgo que combinan efectos especiales con secuencias de acción exigen una precisión milemétrica, lo que conlleva un riesgo real.

Con esta idea en mente, este suceso recuerda al público que las películas de superhéroes no son solo producciones generadas enteramente por ordenador. En este caso, Tom Holland es la prueba de que los actores que forman parte de estos proyectos también se arriesgan a sufrir lesiones para hacer realidad un espectáculo que se sienta auténtico. Si bien es cierto que Spider-Man: Brand New Day puede sufrir retrasos por el incidente de Tom Holland, lo más importante es su salud y completa recuperación.