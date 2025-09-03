Tom Holland se pronuncia sobre su continuidad en Marvel Studios tras 'Spider-Man: Brand New Day'

El futuro de Tom Holland en la franquicia de Marvel Studios sigue siendo una incógnita. No es algo que sea especialmente preocupante, sobre todo porque el destino de los actores se mantiene en secreto por los numerosos proyectos en los que están envueltos. Sin embargo, Tom Holland ha querido decir algo al respecto antes de su regreso en Spider-Man: Brand New Day.

El reparto de Spider-Man: Brand New Day está ocupado rodando esta próxima entrega de la Fase 6. Como bien sabrás, esta será la última película antes de Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, siendo estos los proyectos que concluirán la Saga del Multiverso. Aunque aún está por verse si el héroe arácnido aparecerá en este cierre, es casi seguro que volverá para encontrarse con Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

El futuro incierto de Tom Holland en el UCM

En una entrevista reciente, Tom Holland arrojó algo de luz sobre su futuro en la franquicia del UCM y cuánto tiempo se imagina interpretando a uno de los mayores iconos de Marvel. Dado que en 2026 se cumplirá una década desde su primera aparición en la gran pantalla como el trepamuros que protege la ciudad de Nueva York, Tom Holland explicó lo siguiente:

"Creo que lo importante es lo que tienes delante, así que el objetivo es centrarnos en que la película esté a la altura de la anterior. En cuanto a mi futuro con el personaje más allá de esta película, no tengo la respuesta".

Pese a lo críptica que resulta la respuesta de Tom Holland, es realmente difícil imaginar que Spider-Man tenga un nuevo actor pronto. Esto se debe a la notable popularidad que ha adquirido la versión de Tom Holland entre el público. En todo caso, estos últimos comentarios se deben a que el veterano superhéroe tiene que mantener la discreción, sobre todo si existen negociaciones en curso para que repita el papel en el futuro.

Sin embargo, en algún momento, es evidente que el tiempo de Peter Parker como una pieza central en la franquicia de Marvel Studios llegará a su fin, pero no tiene por qué ser pronto. Muchos espectadores especulan con la idea de que el fin de la Saga del Multiverso podría conducir a Miles Morales, así como a otros personajes que podrían ser cruciales en el futuro. Lo que está claro es que Tom Holland está centrado en que Spider-Man: Brand New Day sea lo que el público quiere.