El tráiler de la serie de Green Lantern en HBO podría confirmar un cambio importante en el DCEU

El nuevo calendario de estrenos planteado por DC Studios está repleto de proyectos que sobresalen por una notable calidad. Sin embargo, pocos han despertado tanta expectación como Lanterns, la esperada serie de televisión centrada en los personajes que forman parte de los Green Lanterns Corps en DC Comics. La realidad es que la emoción aumentó cuando Guy Gardner apareció en Superman. Por eso, cada adelanto desde entonces no ha hecho más que intensificar el interés por el futuro de la franquicia.

En este sentido, los espectadores esperan con ansias el primer tráiler de Lanterns. Aunque el avance no se ha publicado todavía de manera oficial, sí que han surgido descripciones detalladas de lo que mostrará. Si estos rumores acaban siendo ciertos, confirman que Lanterns no solo ampliará el lado cósmico del DCEU, sino que transformará el tono y la dirección de la franquicia de manera sorprendente.

Un tono más crudo y realista para el DCEU

Y es que la información revelada sugiere que Lanterns supone más que un esperado regreso a la acción real tras el fracaso de la película protagonizada por Ryan Reynolds en 2011. Podría llevar al DCEU a un territorio realista que la franquicia no ha explorado por completo, ofreciendo un concepto fresco tanto para los lectores de cómics como para el público general que no está tan adentrado en el mundo de las viñetas.

Según algunos avances preliminares, el tráiler de Lanterns presenta un tono mucho más crudo de lo que podría haberse esperado. Se describe a la serie como una ciencia ficción que tiene influencia del género western. También se explica que estaría ambientada en una versión de Estados Unidos más rural. Como es evidente, esto cambia las imágenes de ópera espacial por paisajes con un uso del color más apagado y tenue en los que el conflicto entre los personajes resultaría clave.

Ryan Reynolds interpretó a Hal Jordan en 'Green Lantern', el primer intento moderno de llevar al héroe de DC al cine Difoosion

Además, el rumor sugiere que Hal Jordan y John Stewart llevan meses trabajando juntos, con Hal actuando como el guía del nuevo Green Lantern. Su dinámica incluye un fricción genuina, acentuada por la insistencia de John en que es mejor salvando gente que su veterano compañero. Este enfoque prometería una narrativa centrada principalmente en los personajes, basada en la tensión de su relación en lugar de un espectáculo intergaláctico puro.

La dirección más oscura que parece atribuirse a Lanterns marca un cambio notable con respecto al tono establecido en la primera ola de proyectos de DC Studios. Se apoyan en el estilo de las viñetas, adoptando diseños coloridos y elementos propios que beben de los cómics. Y es que lo planteado hasta ahora está en consonancia con la consolidada voz creativa de James Gunn. Si Lanterns realmente adopta esta identidad sólida, podría aportar al DCEU algo que actualmente le falta: un toque de drama.