No todo es verdad: James Gunn se pronuncia sobre la nueva serie de televisión de 'Superman' en el DCEU

Ahora que se ha convertido en el nuevo arquitecto del reinicio del DCEU, James Gunn se encuentra en el centro de la conversación. Es bien sabido que suele ser activo en redes sociales para dar de primera mano avances sobre los numerosos proyectos de DC Studios y ahora ha esclarecido un poco más la situación de uno de ellos. En concreto, se ha pronunciado sobre la serie de televisión de Superman en el DCEU.

Tras el final de la película protagonizada por David Corenswet, la franquicia de DC Studios pretende continuar explorando el mundo del Hombre de Acero, pero la intención es que no sea únicamente en la gran pantalla. De hecho, la idea es llevar la ciudad de Metrópolis a la televisión. Hace unos días se reveló que se estaba trabajando en un proyecto centrado en Jimmy Olsen, asegurando que el título de la producción era DC Crime. Pues bien, esto no es cierto del todo.

El proyecto de Jimmy Olsen está confirmado

"Para que lo sepan, nunca ha habido un proyecto titulado DC Crime en desarrollo, ni siquiera como título provisional. No sé de dónde salió eso, pero es extraño", explicaba el máximo responsable de la compañía. "Y no, eso no significa que todo lo demás sea falso". En este sentido, aún no ha revelado el título definitivo de la serie protagonizada por Jimmy Olsen.

Por lo que se ha confirmado, Dan Perrault y Tony Yacenda han sido elegidos para escribir y producir la próxima serie. El proyecto de HBO Max busca incluir a los personajes más interesantes del Daily Planet, a excepción de Clark Kent y Lois Lane. Hasta el momento, solo Skylar Gisondo está confirmada en el reparto, retomando su papel como la fotógrafa de Washington D.C.

Si el spin-off acaba llegando a buen puerto, se centrará en Jimmy y otros miembros de la redacción del Daily Planet resolviendo casos relacionados con metahumanos y villanos de DC. Asimismo, el icónico enemigo de The Flash, Gorilla Grodd, sería el antagonista principal de la primera temporada. Aún no está claro si la serie de televisión sentará las bases para el futuro del DCEU.

Por supuesto, esto también dependerá de cuándo comience el rodaje y cuándo se estrene la producción, suponiendo que se emita en HBO Max. Dicho esto, debes saber que el equipo de DC Studios se encuentra trabajando en Man of Tomorrow, con David Corenswet y Rachel Brosnahan retomando sus respectivos papeles como Superman y Lois, mientras que Nicholas Hoult volverá como Lex Luthor. El próximo gran proyecto de DC será la serie de Lanterns, que se estrenará a principios de 2026.