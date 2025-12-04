Se vuelve viral la colección de cartas Pokémon de un usuario que tiene más de 1700 copias de la misma criatura

Dentro de la gran diversidad de artículos disponibles bajo la marca Pokémon, uno de los formatos en los que la comunidad más disfruta de la franquicia son las cartas físicas. A lo largo del mundo son millones las personas que se han acostumbrado a comprar sobres de estas criaturas con el objetivo de coleccionarlas, encontrar las más raras o incluso hacer negocio con ellas.

Sin embargo, seguro no hay muchos usuarios como este que se ha hecho viral en las últimas semanas gracias a una peculiar afición: acumular miles de copias de la misma carta. Su colección, que comenzó con apenas unas decenas de unidades hace unos meses, ha crecido de forma explosiva, generando atención, apoyo y también cierta competencia inesperada entre otras personas.

La viralidad de sus publicaciones ha provocado que el valor de esa carta concreta se dispare, con vendedores que han comenzado a relistarla a precios muy superiores a los habituales. Aun así, este coleccionista continúa ampliando su colección a diario, incluso cuando otros usuarios intentan adelantarse para adquirir el stock disponible.

Tiene más de 1.700 copias de la misma carta Pokémon

El responsable de esta tendencia es un coleccionista conocido en redes como Kabuto King, cuyo objetivo es reunir todas las copias posibles de la carta de Kabuto de 1.ª Edición. A día de hoy, este usuario ha conseguido ya 1.783 unidades, un número que no deja de crecer gracias tanto a sus compras como a las donaciones de otros aficionados.

El fenómeno ha generado reacciones de todo tipo. Mientras algunos celebran su dedicación e incluso le envían cartas firmadas, otros han intentado sabotear su misión comprando todas las copias disponibles o aumentando artificialmente los precios. Incluso han surgido “rivales” humorísticos, como un autoproclamado “Omanyte Overlord” que pretende crear una colección paralela para competir con él.

Pese a los obstáculos, Kabuto King asegura que seguirá con su objetivo y que este no tiene nada que ver con el dinero. Su entusiasmo ha hecho que muchos usuarios empiecen a valorar más a Kabuto, un Pokémon fósil clásico de los juegos originales que, hasta ahora, nunca había sido relevante.