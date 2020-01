La insoportable vida de una joven que tiene 50 orgasmos al día

La música, viajar en coche o en avión o una llamada de teléfono. Hechos tan cotidianos como estos para la mayoría, son un infierno para Amanda Gryce. Esta joven de 22 años tiene una extraña afección conocida como Síndrome de excitación sexual persistente oPSAS, una condición rara que le hace tener 50 orgasmos al día desde que tenía 8 años. Y puede ocurrirle en cualquier lugar, desde una reunión con amigos o en su trabajo en una tienda de productos para bebés.

“No es placentero. Se podría decir que se ha convertido en una tortura. Esta condición controla tu vida por completo y es como vivir dentro de una pesadilla. Puedo tener 50 orgasmos en un día y entre cinco y diez en una sola hora. “Me Sucede cuando estoy con mis amigos o en público y es muy vergonzoso. Me mata por dentro. Solo me queda sonreír y fingir que no pasa nada", declaró a “The Sun”.

“Se supone que los orgasmos son un buen sentimiento, pero los he tenido todos los días durante tanto tiempo que estoy viviendo con constante miedo y vergüenza”.

Lejos de ser una bendición, la vida de Gryce se un infierno y en algún momento ha llegado a pensar en quitarse la vida, tal y como hizo el año pasado, Gretchen Molannen, de 39 años. Esta mujer de Florida llevaba luchando contra esta afección durante 16 años y acabó suicidándose porque no lo soportaba más. Esta noticia fue como un jarro de agua fría para Gryce, que también vive Florida.

Por suerte, Gryce descubrió recientemente que puede aliviar los síntomas a través de ejercicios de meditación y relajación. “Hay cosas que puedo hacer para reducir la cantidad de orgasmos, a pesar de que todavía son constantes ... Tomar el control del trastorno en lugar de tratar de controlarlo es un sueño hecho realidad”, explicó.