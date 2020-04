Renta 2019: Novedades del 2020 en la declaración de la renta

Este miércoles ha comenzado la campaña de para presentar la declaración de 2019 y que se prolongará hasta el 30 de junio. La consulta online de los datos fiscales de 2019 ya se encuentra disponible desde el portal “Renta 2019”, tanto con certificado y DNI electrónico como con Cl@ve PIN y número de referencia.

Novedades de 2020

La priemra novedad es que se aumenta el límite máximo para no declarar de 12.000 a 14.000 euros para los contribuyentes que reciban rendimientos del trabajo (sueldo o prestación de desempleo, entre otros) de más de un pagador. Para los contribuyentes que perciban rendimientos del trabajo de un solo pagador, el límite sigue siendo de 22.000 euros. Tampoco tendrán que presentarla, aunque haya más de un pagador, si los ingresos obtenidos del segundo y los siguientes (ordenados por cuantía) no superan en total los 1.500 euros o cuando las rentas del trabajo provengan de prestaciones pasivas de dos o más pagadores cuya retención haya sido establecida por la Agencia Tributar.

En segundo lugar, los contribuyentes que perciban rendimientos del trabajo iguales o inferiores a 13.115 euros y, además, no reciban rentas que no sean del trabajo (por ejemplo, dinero ganado a través de dividendos, acciones, inversiones, etc) de más de 6.500 euros se beneficiarán de una reducción de 5.565 euros anuales. Los que perciban entre 13.115 y 16.825 euros se beneficiarán de una reducción de 5.565 euros menos el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 euros anuales, según explica la Agencia Tributaria.

También se reduce el gravamen de los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual percibidos por contribuyentes que no sean los autores, baja del 19% al 15%. Por otro lado, la identificación del domicilio fiscal ahora aparecerá separada del resto de la declaración para que sea más fácil su verificar si es correcto. En cuanto a las novedades en el formato de la declaración de la renta, también se ha unificado en un solo apartado toda la información acerca de los inmuebles de los que es titular el declarante. Por otro lado, se ha modificación la relación de ingresos computables y gastos deducibles en el apartado de actividades económicas. Por último, en caso de haber ganado la lotería durante el año pasado, cabe recordar que la cantidad exenta de pagar impuestos ascendió de 10.000 a 20.000 euros.