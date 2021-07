Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, jueves 22 de julio de 2021

Manténgase informado sobre las noticias de hoy, jueves 22 de julio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Hacienda libra de las oposiciones a los interinos desde hace más de 10 años para salvar el decreto gracias a ERC

Salvado por un voto. El «icetazo» a los interinos ha salido adelante este miércoles con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC) durante la votación de su convalidación en el Congreso de los Diputados. El decreto para reducir la temporalidad en el sector público, popularmente conocido como «icetazo» porque lo promovió el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se salvó por 171 votos a favor, 170 en contra y 8 abstenciones, gracias al cambio de opinión ERC. Las negociaciones viraron a favor del PSOE en las horas previas a la decisión al acordar oposiciones no eliminatorias y eximir de ellas a los interinos que lleven más de 10 años ocupando una plaza nunca convocada y que se podrán adjudicar por una valoración de méritos.

¿Qué pasa con los interinos que lleven menos de 10 años en su puesto?

El Gobierno ha acordado este miércoles, en el marco de la convalidación del decreto de interinos, eximir de las oposiciones a trabajadores que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los últimos 10 años y que no haya salido a concurso en ese período, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza por una valoración de méritos. No obstante, los que no cumplan este perfil deberán someterse a unas oposiciones no eliminatorias (otra de las novedades de la reforma) en las que se tendrán en cuenta la experiencia hasta en un 40%. En caso de no superarlas, recibirán una indemnización y pasarán a formar parte de bolsas de empleo específicas de interinos.

Casado carga contra Sánchez: “Nadie debe descoser la reconciliación que sellaron nuestros padres y abuelos”

Tres años después desde que Pablo Casado tomara el relevo al frente del PP, ha reunido a su Junta Directiva del partido en Gredos (Ávila) desde donde ha rendido homenaje a los valores de la Transición. Allí, subrayó que el partido ha recorrido “una travesía en el desierto uniendo a todo el partido, consolidando nuestro poder territorial y recuperando la hegemonía del espacio electoral del centro derecha, para alzarnos como alternativa ganadora”.

Abascal avisa de que Vox está dispuesto a reconstruir incluso “la cruz más grande del mundo que derriben”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno, que considera “totalitaria, sectaria, guerracivilista y anticonstitucional”. Y ha querido “honrar” a todos los españoles que, “en cualquier bando y momento histórico”, combatieron “porque creían que lo hacían por una España mejor”.

La Generalitat cubrirá finalmente la fianza del Tribunal de Cuentas con fondos públicos

La Generalitat recurrirá finalmente a fondos públicos para afrontar las fianzas. El conseller de Economía, Jaume Giró, ha anunciado esta mañana que el Institut Català de Finances (ICF) abonará los 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos de la Generalitat por los gastos en la promoción en el exterior del “procés” entre 2011 y 2017. De esta manera, Giró ha rectificado, ya que ayer aseguró que el ICF, que es un ente público y el Govern quiere convertirlo en banca pública, no se haría cargo de la operación por temor a comprometer a sus empleados.

Todas las comunidades están ya en riesgo extremo por la incidencia, que sube en España hasta 644

El Ministerio de Sanidad ha comunicado 30.587 positivos más de coronavirus, de los que 17.611 han sido detectados desde ayer. La cifra total de infecciones diagnosticadas desde el inicio de la pandemia asciende a 4.219.723. Las comunidades autónomas que más casos han sumado son Cataluña (4.386), Madrid (4.077), Castilla y León (1.449) y País Vasco (1.357).

Prisión provisional para el agresor de un enfermero en el Metro de Madrid

Dos días después de su detención, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Juan Camilo L. C., el joven detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 19 de julio por ser el supuesto autor de la agresión en un vagón de Metro de Madrid a un un enfermero del Hospital 12 de Octubre que le recriminó no llevar puesta la mascarilla, de uso obligatorio en espacios cerrados.

Una rata se cuela en el pleno del Parlamento andaluz y provoca momentos de tensión

Tal vez quería establecer su lugar en el Parlamento andaluz, lo único cierto es que ha provocado un rosario de exclamaciones, aspavientos y gestos de asombro. Una rata ha irrumpido en el salón de plenos de la Cámara autonómica y ha causado un gran revuelo entre sus señorías hasta el punto de que ha obligado a parar la sesión hasta que han logrado que saliera.

Cómo se utilizan los test de autodiagnóstico de Covid que llegan a las farmacias

Ya no hace falta receta para comprar un test de autodiagnóstico de Covid en alguna de las 22.137 farmacias españolas. Tras varios meses negándose, el Consejo de Ministros aprobó el martes una modificación del Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, para permitir la venta de estos productos sin prescripción médica, tal y como adelantó LA RAZÓN. El Gobierno ha decidido no limitar el precio, que se espera que sea de entre seis y ocho euros para cualquiera de los dos tipos de pruebas que se podrán adquirir (de antígenos o serológica).

Ultraje al Tercio de Requetés

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha denunciado ante el juzgado de guardia de Barcelona la quema de símbolos por parte de un grupo independentista radical en la cripta de la Abadía de Montserrat, la “montaña sagrada” catalana.

Allí se homenajea a los 404 catalanes que formaron parte del Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, una de las unidades carlistas más famosas y laureadas de la Guerra Civil española.