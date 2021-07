Hacienda libra de las oposiciones a los interinos desde hace más de 10 años para salvar el decreto gracias a ERC

El “icetazo” a los interinos sale adelante con el apoyo de ERC durante la votación de su convalidación en el Congreso de los Diputados. El decreto para reducir la temporalidad en el sector público popularmente conocido como “icetazo”, porque lo promovió el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se salva in extremis gracias al cambio de opinión de ERC, que ha decidido finalmente apoyar el texto. Las negociaciones también han virado a favor del PSOE en las horas previas a la decisión al aceptar oposiciones no eliminatorias y eximir de ellas a personal temporal con más de 10 años de experiencia que no haya obtenido plaza en ese período.

Este decreto, que ha sido defendido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, plantea reducir la tasa de temporalidad de la Administración Pública, que en algunas administraciones supera el 30%, hasta un 8% general. Para lograrlo, Iceta propuso prohibir la temporalidad por más de tres años y penalizar a las administraciones públicas “que hayan demostrado desidia por haber contratado con fraude de ley”.

Los afectados por la reforma fallida, unos 800.000 trabajadores interinos y temporales, tendrán que someterse a unas oposiciones especiales para “ganarse” la plaza que llevaban cubriendo, en ocasiones, media vida. El propósito de Iceta es que antes de 2025 se estabilicen 310.000 plazas ocupadas actualmente por interinos en toda España mediante convocatoria de empleo público. “Se trata de la mayor oferta de empleo público de la historia reciente”, defendió María Jesús Montero. Los 500.000 restantes que no logren un puesto serán compensados con 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades.

Además, según avanzó la ministra de Hacienda y Función Pública, los interinos de las administraciones públicas que lleven más de 10 años ocupando una plaza estructural nunca convocada hubieran podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos.

El decreto contó con el “sí” del PSOE (120 diputados), Unidas Podemos (35 diputados), que hasta ayer no tenía decidido su voto, Nueva Canarias (1), el del Partido Regionalista de Cantabria (1) y ERC (13), que en apenas unas horas cambió su voto en contra, lo que hace un total de 173 votos a favor que han servido para salvar el decreto. Finalmente, el PNV (6 diputados) y Más País-Equo-Los Verdes (2) y Compromís (1) se abstuvieron junto con Teruel Existe (1), facilitando la convalidación del decreto ley, según han informado a Europa Press desde estas formaciones

En el bando de los “noes” se situaron PP (88), Vox (52), Ciudadanos (9), Bildu (5), el PDeCAT (4), Junts (4), la CUP (2), el Bloque Nacionalista Galego (1), Foro Asturias (1) y Coalición Canaria (1). Un total de 159 “noes” seguros, a los que se unieron los de Unión del Pueblo Navarro (2).

“Este real decreto ley hace reposar la solución sobre los hombros de los damnificados. Ustedes pretenden que se ganen ahora en concurso una oposición. Señora ministra, ¿qué hace una persona de de 55 años con tres hijos con una indemnización del salario de un año? Absolutamente nada. Están mandando a su casa en la más absoluta ruina a estas personas”, ha denunciado José María Figaredo Álvarez Sala en representación de Vox antes de la votación. “Vemos a unos ministros de Podemos, como Yolanda Díaz, muy combativos con la precariedad laboral en el sector privado, que es del 23%, pero se callan cuando se habla de la precariedad laboral en el sector público”, ha añadido.

La reforma de Iceta logró el apoyo de los sindicatos representativos (CC OO, UGT, CSIF, CIG y ELA) pese a la disconformidad de las comunidades autónomas, que mostraron su recelo al exministro de Política Territorial y Función Pública el pasado 1 de julio, durante la Conferencia Sectorial en la que Iceta presentó el borrador de su plan para reducir la temporalidad. El rechazo se extendía a los miles de interinos afectados, quienes a través de diversas organizaciones se han movilizado para intentar tumbar el decreto en la fase parlamentaria. Un propósito que no han conseguido ante un vuelco de los apoyos de última hora.

Este decreto es uno de los cuatro que se ha sometido hoy a votación en la Cámara Baja junto a la rebaja del IVA de la luz, la retirada de las mascarillas en el exterior y otras medidas culturales.