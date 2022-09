Buenas noticias de la semana

Sabemos que los lunes cuestan, así que aquí os dejamos un recopilatorio con cinco titulares de noticias positivas (que también existen) de estos últimos días. ¡A por la semana!

1. Ha nacido un mito: Alcaraz gana el US Open y es el número uno más joven de la Historia

Alcaraz

Carlos Alcaraz Garfia, 19 años, cuatro meses y seis días, campeón del Open USA y número uno del mundo más joven de la historia. El nuevo fenómeno del tenis mundial confirmó en la final del Abierto de Estados Unidos que estamos en el comienzo de una nueva era. Alcaraz derrotó a Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6 (7/1) y 6-3. Levantó su primer Grande en Nueva York y hoy amanecerá como el mejor jugador del planeta en un caso de precocidad nunca visto. Ferrero, su entrenador, decía en el arranque de la temporada que la meta era colarse entre los “10-15 mejores del mundo”. Alcaraz se ha saltado todos los plazos.

Y, además, es un tipo obediente. En el octavo juego del primer set se acercó a una de las esquinas de la Arthur Ashe donde estaba su toalla, justo debajo del palco de su equipo. Juan Carlos Ferrero fue muy claro: “Convéncete que hay que ir a por el partido”. Dicho y hecho. En su siguiente servicio no dio un rodeo para apuntarse el primer set. Un par de saque-volea, dos buenos primeros servicios y un juego en blanco para seguir las indicaciones de su técnico. Carlitos fue capaz de solventar sin apenas agobios las dos primeras situaciones comprometidas que le planteó Ruud. Fueron dos bolas de break en el segundo juego, que resolvió con cuatro buenos saques. Hubo una más en el cuarto que tampoco pudo aprovechar el noruego.

2. España se mantiene como segunda potencia mundial en trasplantes

Sanitarios junto a la paciente antes de ser trasladada.

La actividad mundial de trasplante de órganos se ha recuperado y creció un 13,6% en 2021. La adaptación de los programas de donación y trasplante a la situación sanitaria causada por la Covid-19 ha permitido que la actividad se haya recuperado en la mayoría de países que cuentan con esta prestación sanitaria.

Esta conclusión se desprende del último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) desde hace 16 años como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus datos se recogen anualmente en la Newsletter Transplant del Consejo de Europa.

El Observatorio Mundial refleja la importante contribución de España a la donación de órganos: nuestro país aportó el pasado año el 22% de las donaciones de órganos de la UE y el 5% de las registradas en el mundo, pese a que nuestro país apenas representa el 10,6% de la población europea y el 0,6% de la mundial

3. El joven madrileño que busca acabar con las personas sin hogar

Entrevista a Javier Cascos fundador de Amaqtedu, que acoge en un piso comprado a personas sin hogar.

Dicen que sólo con pequeñas acciones se logrará cambiar el mundo. Y son estas pequeñas cosas las que consiguieron un día captar la atención de Javier Cascón. Este joven madrileño de 24 años dice que “es lo único que me importa”. Desde que era solo un niño, con 13 años, ya colaboraba con un grupo de amigos en comedores sociales y fue entonces cuando empezó a ser consciente de que su realidad no era la que muchos vivían. Para lograr cambiarlo hacía falta algo más. “Vimos que con esto no cambiábamos nada. Estábamos allí una hora pero después volvíamos a nuestras casas con todas las comodidades mientras ellos seguían durmiendo en la calle”, confiesa este joven a LA RAZÓN.

Ya en la universidad, ese gran sentido de solidaridad pudo verse materializado a través de AMAQTEDU un proyecto que decidieron bautizar así por la célebre frase de la Madre Teresa de Calcuta: “Amar hasta que duela”. Una referencia para este grupo de veinte universitarios que lo traducen en su día a día a base de involucración, tiempo y ganas. Una iniciativa que surge en la Universidad de Alcalá y en el que personas sin hogar crean obras de artes que después venden y cuyos beneficios destinan a cursos de formación para darles una salida profesional. Desde hace dos años, cuentan con el respaldo de la Fundación Lázaro que desde su nacimiento en Francia en 2006 trabaja en siete países diferentes, entre ellos España, donde dan cobijo a personas sin hogar y que ahora disfrutan de este proyecto del que ya se han beneficiado cerca de 600 personas.

4. Eficacia de hasta el 80% de la vacuna antimalaria de Oxford

Investigación sobre la malaria

La vacuna de refuerzo contra la malaria de la Universidad de Oxford (Reino Unido) mostró una eficacia del 70% al 80% en ensayos con niños en Burkina Faso, según informaron los investigadores en un comunicado remitido a Efe.

La vacuna candidata a la malaria, denominada R21/Matrix-M, cumple de esta manera con la hoja de ruta tecnológica de la Organización Mundial para la Salud (OMS), que marca una eficacia de al menos el 75%. «Estos resultados demuestran que un régimen de inmunización estándar de cuatro dosis puede ahora, por primera vez, alcanzar el ato nivel de eficacia al que aspiraban las vacunas contra la malaria durante tantos años», señaló el director del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, Adrian Hill.

Los científicos, que estudiaron durante un año el estado de salud de 450 niños de entre 17 meses y cinco años, informaron de una eficacia de la vacuna del 80% en el grupo que recibió las dosis más altas, y del 70% en el grupo que recibió una dosis más baja.

5. Los profesores de Madrid cobrarán 1.200 euros más y los sanitarios hasta 14.600

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La sanidad y la educación son dos de las grandes áreas en las que Díaz Ayuso ha centrado su acción política. Las últimas remodelaciones de su Ejecutivo las hizo, precisamente, en las consejerías que gestionan estos asuntos y que han sido claves en los peores momentos de la pandemia. Son las áreas en las que la oposición la ataca con más fiereza y estarán hoy en centro de los principales anuncios en el Debate del Estado de la Región, que da el pistoletazo de salida a un año electoral, con los partidos preparados en la parrilla de salida para dar la batalla política con la vista puesta en mayo de 2023.

En el mundo de la educación hay buenas noticias para los docentes madrileños: más sueldo y «premios» para aquellos que tenga más productividad en su trabajo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciará hoy, en la primera jornada del Debate del Estado de la Región una subida del sueldo de los docentes madrileños de hasta 1.260 euros anuales, así como una inversión educativa de 20 millones para incentivar su productividad a través de nuevos complementos salariales.