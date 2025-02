El 30% de los franquiciados de Dia gestionan más de una tienda

Con más de 35 años de historia, Dia se ha consolidado como uno de los mayores franquiciadores de España, con más de 1.500 franquicias que representan el 64% de su red de tiendas. De ellas, más de 300 franquiciados gestionan más de 800 establecimientos consolidando el éxito del modelo de multifranquicia y su capacidad para generar nuevas oportunidades de negocio.

Dia es un potente dinamizador económico y generador de empleo, su red de franquicias genera más de 10.000 puestos de trabajo a nivel nacional, de los cuales más de 6.000 son gracias a franquicias gestionadas por multifranquiciados, especialmente en comunidades como Madrid, Cataluña y Andalucía.

“En Dia llevamos más de 35 años apoyando a emprendedores que quieren formar parte de Dia. Nuestro modelo de colaboración centrado en la formación y el acompañamiento permanente funciona, tal y como muestra la cantidad de aquellos que se lanzan a gestionar más de una tienda, elevando el número de multifranquiciados. Todo ello refleja el éxito de una estrategia sólida que promueve el crecimiento mutuo, a la par que impulsa el comercio local y crea oportunidades de empleo en España”, afirma Manoli Peña, directora de Franquicias de Dia España.

Manuel Esapo DIA

Hoy, uno de cada tres franquiciados de Dia gestiona más de un establecimiento, alcanzando los 312 multifranquiciados y consolidando así un modelo que impulsa la estabilidad del negocio. En los últimos dos años, los multifranquiciados crecieron un 10%, pasando de 292 en 2022 a 312 en 2024.

Dos ejemplos claros de esta consolidación del modelo de franquicia de Dia son Eduardo Martín y Manuel Esapo, que lideran seis y dos franquicias, respectivamente. El primer caso es un ejemplo de audacia. “Tras haber trabajado durante más de 25 años como promotor inmobiliario y superar muchas dificultades, en el año 2014 mi camino se cruzó con Dia cuando valoraron uno de mis locales en La Pobla de Segur (Lleida) para abrir un supermercado. Aunque la operación no se llevó a cabo, este encuentro fue un flechazo y abrió la puerta a que un año después asumiera la gestión de mi primera franquicia en la misma población. Progresivamente llegaron el resto de tiendas y cada una, con su personalidad. La verdad es que el compromiso y dedicación me han sido recompensados estos años hasta la apertura en 2024 de mi última tienda en Graus (Huesca). Me siento totalmente respaldado por Dia, me apoya en cualquier aspecto operativo o de gestión y esta cercanía es la que mi equipo de casi 75 personas y yo tratamos de llevar al cliente de forma diaria. Actualmente, somos una gran familia y junto con la delegación de Zaragoza, siento que juntos estamos en el mismo barco” afirma Eduardo.

Por su parte, Manuel, con solo 31 años y cinco de experiencia en Dia, ha asumido sus dos primeras franquicias, ubicadas en Madrid, en el año 2024. Así lo cuenta él mismo: “Siempre he tenido curiosidad por experimentar y aprender cosas nuevas. Tanto es así que tras unos años dedicándome al fútbol profesional en Escocia, regreso a España donde ya había hecho prácticas en verano en una franquicia Dia, con un enfoque totalmente distinto: el de emprender. Me fui formando en la franquicia de un conocido hasta tener todo el conocimiento necesario para dar yo mismo el paso cuando estuviera preparado. Y tras 3 años trabajando, Dia me dio la oportunidad. La formación y el apoyo por parte de la empresa han sido, sin duda, claves en este proceso y me dan la fuerza suficiente para superarme y seguir creciendo como empresario”

Eduardo Martin DIA

La franquicia de Dia se ha destacado también por ser un motor de emprendimiento femenino, con casi la mitad de su red de franquicias liderada por mujeres, de las cuales 140 son multifranquiciadas que gestionan 306 tiendas.

Coral Pérez es una de ellas desde el año 2022, aunque su historia en Dia se remonta a hace más de dos décadas, cuando comenzó como empleada de una tienda en Sevilla. Fruto de su trabajo y de las oportunidades de crecimiento que ofrece la compañía, no tardó en convertirse en una figura clave en la delegación de la zona comenzando a prestar servicios de formación a los franquiciados, una posición en la que se mantuvo siete años. “La trayectoria que llevaba a mis espaldas en el 2022, sumada a la ambición por seguir mejorando y el respaldo que siempre he sentido por parte de Dia en términos de transparencia, tranquilidad y acompañamiento, me hicieron lanzarme con mi primera franquicia en ese año. Posteriormente asumí la gestión de dos tiendas más, que ya dan trabajo a 23 personas. La última ha arrancado hace apenas unos meses en el municipio de Bormujos, con una gran acogida de la marca, que cada vez está más consolidada entre los clientes” ha destacado.

La franquicia, motor de empleo y dinamización local

El éxito de Dia no solo se mide en la expansión de su red de franquicias, sino en su capacidad para generar oportunidades de empleo y dinamizar los comercios locales, especialmente en poblaciones pequeñas, donde cerca del 30% de sus franquicias están ubicadas. Con su modelo de franquicia, Dia sigue acercando el comercio de proximidad a los rincones más remotos del país, reafirmando su posición como un pilar clave de la distribución alimentaria en España.

Acompañamiento y formación

Además, Dia ha mostrado su compromiso con la formación y el acompañamiento de sus franquiciados a través de Campus Dia, una plataforma de formación que ha impartido más de 265.000 horas a más de 6.400 personas desde su apertura en 2021. Esto ha permitido que franquiciados y sus equipos reciban capacitación continua para fortalecer sus habilidades y optimizar la gestión de sus negocios.