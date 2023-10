Anitta Ruíz sobre su última polémica: "Confundimos clase con clasismo"

Anitta Ruíz se encuentra en el centro de una polémica después de publicar una crítica contundente hacia Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso de los Diputados de España. Ruíz expresó su opinión al afirmar que la manera en que Armengol está dirigiendo la Cámara Baja es comparable a "tomarse una copa en un chiringuito de playa", y calificó este comportamiento como una "falta de respeto", no solo hacia la institución, sino también hacia todos los ciudadanos. En su publicación, subrayó que Armengol ostenta el tercer cargo más importante en el país y concluyó con su hashtag #LaRopaHabla.

Sin embargo, las palabras de Ruíz no pasaron desapercibidas en las redes sociales, lo que desencadenó una oleada de críticas y comentarios negativos dirigidos hacia la comentarista. Las redes se inundaron de respuestas a su publicación original, algunas de las cuales fueron despectivas y ofensivas.

En respuesta al acoso virtual, Anitta Ruíz decidió tomar medidas y exponer públicamente los comentarios negativos que había estado recibiendo en un video publicado en sus propias redes sociales. En el vídeo, Ruíz muestra los mensajes ofensivos y desafiantes que ha recibido.

En una entrevista conLa Razón, Ruíz reflexionó sobre el "odio" que recibió como resultado de su comentario. A pesar de estar acostumbrada a la discrepancia de opiniones en su trabajo, admitió que nunca anticipó la avalancha de descalificaciones y comentarios negativos que acompañaron su crítica. Ruíz destacó que, en última instancia, el estilo, la moda y la imagen son conceptos subjetivos, y aunque esperaba cierta oposición a su opinión, jamás pensó que "algo tan banal como decir que un vestido me parecía una falta de respeto pudiese llegar a semejante cantidad de descalificaciones."

La comentarista también abordó el impacto emocional de este acontecimiento. Reveló que su mayor preocupación durante esta experiencia fue su salud mental. "Al final, tienes que desarrollar una coraza para que no te afecte", aseguró Ruíz. A pesar de ser una persona con una personalidad tranquila y un sólido apoyo social, reconoció que el acoso en línea puede ser abrumador y potencialmente dañino para aquellos que no tienen un respaldo sólido.

En cuanto a si lamenta su comentario inicial, Ruíz afirmó que no se arrepiente de expresar su opinión. Sin embargo, después de revisar su comentario en retrospectiva, admitió que podría haberse expresado de una manera diferente y más neutral. "Sigo pensando lo mismo, que en un lugar donde la gente está obligada a ir con uniforme o chaqueta y corbata, creo que se debe mostrar respeto hacia la institución, las personas que la conforman y lo que representa. Cambiar de opinión me parecería que no demuestra falta de profesionalidad", afirmó.

Anitta Ruíz también abordó la controversia sobre el protocolo de vestimenta en el Congreso de los Diputados. Mantuvo su opinión de que, aunque la moda y el estilo son subjetivos, se debe mantener un nivel de decoro y respeto en una institución como el Congreso. Ruíz señaló que la forma en que nos vestimos envía un mensaje antes de que abramos la boca, y que esta no debería ser una cuestión de ideología política, sino de respeto institucional. "El hecho de vestirse adecuadamente no es una cuestión de dinero, tendencias, moda o actualidad. En mi opinión, es una cuestión de decoro y respeto. Identificar esto con una ideología política me parece un error tremendo."

Por último, Ruíz reflexionó sobre el actual clima en las redes sociales y expresó su preocupación de que el acoso y la polarización puedan inhibir a muchas personas a la hora de expresar sus opiniones. Reconoció que "debes estar muy convencido de lo que dices y tener mucha vocación para dar opiniones."