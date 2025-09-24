Atida Mifarma Healthy Talks: una experiencia inmersiva para convertir el bienestar en un estilo de vida

La farmacia online Atida Mifarma celebró el pasado martes la primera edición de las Atida Mifarma Healthy Talks, un evento único e inmersivo diseñado para promover el bienestar integral como un auténtico estilo de vida.

El encuentro tuvo lugar en el Espacio V22, en pleno centro de Madrid, y reunió a más de 70 asistentes entre clientes, periodistas, marcas colaboradoras y creadores de contenido. Bajo el lema “Diálogos a flor de piel”, la jornada se centró en aprender a escuchar las señales del cuerpo, entender sus necesidades y adoptar hábitos saludables de manera sostenible.

Las Healthy Talks contaron con la participación destacada del divulgador farmacéutico Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez), quien inauguró la jornada con una charla titulada “Mitos y verdades sobre salud”, donde desmontó con humor y base científica algunas creencias populares sobre salud bucodental, cuidado de la piel, sistema cardiovascular y otros aspectos cotidianos del bienestar.

Posteriormente, las farmacéuticas de Atida Mifarma, Maite Cuerda y Sheila Segura, ofrecieron una inspiradora ponencia titulada “Viaje fascinante por tu cuerpo para alcanzar tu bienestar”, en la que abordaron la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo como primer paso para crear rutinas saludables. “Escuchar a nuestro cuerpo es el primer paso hacia el bienestar: entender sus señales nos permite cuidarlo y transformar hábitos en salud”, destacó Maite Cuerda.

Más de 70 asistentes, entre clientes, creadores de contenido y periodistas, participaron en el evento Atida Mifarma

El evento contó también con un flyer interactivo con códigos QR, a través del cual los asistentes pudieron acceder a vídeos exclusivos de la iniciativa “Retos 21 días con…”, donde tanto clientes como empleados de Atida Mifarma compartían sus experiencias utilizando productos clave recomendados por el equipo farmacéutico.

Marcas líderes en salud y autocuidado como A-Derma, Aboca, Ana María Lajusticia, Eucerin, Isdin, Vichy, Cerave, Supradyn, Pranarom, Oral-B, entre muchas otras, apoyaron esta iniciativa que refuerza el papel de Atida Mifarma como aliada en el cuidado diario.

La cita también reunió a reconocidas creadoras de contenido del ámbito del bienestar, como Sara Carreño (@soysupersara), Marta Carriedo y Marta Soya (@unviciosano), quienes compartieron sus propias reflexiones sobre el evento a través de sus redes sociales.