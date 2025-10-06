Charlotte Tilbury lanza "Star Confidence", una fragancia que promete empoderar desde el aroma

La reconocida marca británica de belleza de lujo Charlotte Tilbury presenta su última innovación: Star Confidence, una fragancia floral cálida diseñada para despertar una poderosa sensación de confianza en quien la lleva.

La nueva incorporación a la colección Fragrances of Emotions ha sido creada para empoderar a personas de todo el mundo a vivir su día –y su noche– como auténticas estrellas. Inspirada en la idea de que la confianza es la clave para sentirse seguro y radiante, la fragancia llega con un potente respaldo emocional: el 82 % de los usuarios asegura sentirse más seguros de sí mismos al utilizarla, según pruebas realizadas en 110 personas durante una semana.

Con una duración de hasta 18 horas y formulada con 84 % de ingredientes de origen natural, Star Confidence combina sofisticación, sensualidad y energía. Entre sus notas olfativas destacan el jugoso absoluto de grosella negra, el jazmín sambac cubierto de rocío, el aceite de davana y el musgo de roble vibrante, creando una estela magnética que no pasa desapercibida.

“He creado una fragancia que actúa como potenciador de la audacia. Un pequeño ayudante que te hace sentir intrépido y valiente”, explica Juliette Karagueuzoglou, maestra perfumista de IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) y mente creadora detrás del aroma.

Diseño con significado y poder simbólico

El frasco de Star Confidence no es solo un contenedor de lujo: es un talismán visual. En tono dorado, está inspirado en el ámbar y sus cualidades de valentía y fuerza interior. El diseño presenta una llama sostenida por dos manos, símbolo de la confianza que arde desde el interior. Además, incorpora el número “XXII” (22), que en numerología representa carisma, impulso y poder personal.

Un perfume con intención y propósito

Más que una fragancia, Star Confidence es una declaración de intenciones. Charlotte Tilbury, fundadora de la marca, lo define así: “Darlings, esta fragancia os hará sentir como la versión más elevada de vosotras mismas. Su explosión olfativa magnetizante os hará sentir incontenibles, como si pudierais alcanzar las estrellas. ¡Es vuestra confianza embotellada!”