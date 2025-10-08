El coche más vendido en España se fabrica en Marruecos

Fabricado en Marruecos, el Dacia Sandero sigue dominando las ventas de coches en España. El pasado septiembre, se convirtió en el coche más comprado en nuestro país, según datos del mercado automovilístico español, que citan medios magrebíes. Este automóvil también se fabrica en Rumanía.

El modelo, derivado del coche Logan, es uno de los más fiables de su categoría, además de uno de los más económicos del mercado, de ahí su fuerte demanda en España y en toda Europa.

El Sandero se fabrica en Marruecos, además de producirse en Mioveni (Rumanía), país de origen de la marca Dacia. Fundada en 1966, actualmente es una filial del grupo francés Renault, agregan.