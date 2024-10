Cómo la bacteria del acné se activa en otoño y qué hacer al respecto. Cristina Galmiche nos da las claves

Con la llegada del otoño, no solo cambia el clima, sino también la piel, especialmente en personas que padecen acné. Este trastorno cutáneo, que afecta al 80% de los adolescentes entre 13 y 18 años y al 25% de los adultos mayores de 30, se agrava debido a los cambios de temperatura típicas de la primavera y el otoño. Cristina Galmiche, experta en cuidado de la piel con más de 38 años de experiencia, señala que el acné tiende a empeorar en esta temporada y destaca cómo su método exclusivo de limpieza profunda ayuda a combatirlo.

El acné, una de las principales preocupaciones dermatológicas en los adolescentes, se origina por una disfunción en las glándulas sebáceas, lo que provoca la obstrucción de los poros. Esta afección puede manifestarse de diversas formas, desde puntos negros y blancos hasta lesiones más graves como quistes o nódulos, y suele aparecer en zonas como el rostro, cuello, pecho, espalda y hombros.

La principal bacteria relacionada con el acné es Cutibacterium acnes, que se encuentra en las glándulas sebáceasde toda las personas y que se presenta en diferentes formas. Cutibacteriumacnes forma parte del microbioma cutáneo y ayuda a mantener su equilibrio. Se trata de una bacteria saprófita, es decir, que se alimenta de materia orgánica en descomposición, como el sebo. “Esta bacteriaestápresente en nuestra piel de forma natural. En ocasiones, se activa y la grasa acumulada se convierte en infección, lo quegenera la aparición de granitos. Esto puede ocurrir por diversas razones, como un exceso de manipulación del rostro, por ejemplo, tocarse mucho la cara”, asegura CristinaGalmiche.

La acumulación de grasa, sudor y agentes externos como el cloro o la sal en verano puede dar una falsa sensación de mejora, pero con la llegada del frío, esta bacteria se activa, generando brotes más intensos. "Si sufres acné es normal que ahora notes que se presenta de forma mucho más agresiva", afirma Galmiche.

En los últimos años, ha surgido un movimiento de aceptación hacia las imperfecciones de la piel, impulsado por influencers y celebrities de la Generación Z. Aunque se promueve la naturalidad, Galmiche insiste en que el acné sigue siendo una enfermedad que requiere atención temprana para evitar complicaciones mayores. Destaca la importancia de controlar los primeros signos, como los microquistes y puntos negros, antes de que se conviertan en un problema más serio.

“Muchas personas se sienten inseguras por dejar su propia piel al natural: su acné, su rosácea o sus granitos y se maquillan para camuflar el problema. Sin embargo, la mayoría de las coberturas de maquillaje obstruyen el poro y, si no se eliminan correctamente, pueden empeorar la infección”, asegura Cristina Galmiche. “El acné es una dolencia que, en estados embrionarios y si se controla pronto, no causa estragos graves. Sin embargo, si no se ataca a tiempo su tratamiento se vuelve más problemático. Teniendo en cuenta que el 80% de los adolescentes la padecen, podríamos decir que la primera señal de alarma es la aparición de microquistes (bolitas de grasa) y puntos negros que, en cualquier momento, se pueden infectar y generar el problema de acné”, comenta la respetada gurú de la belleza.

El método exclusivo de Cristina Galmiche se basa en una técnica manual que busca sanear las glándulas sebáceas, extrayendo poro a poro, con una técnica especial de bombeo que no daña el tejido, el exceso de grasa y materiales de desecho que se acumulan en el conducto excretor del folículo, lo bloquean y acrecientan la probabilidad de proliferación bacteriana.

Este enfoque ha ganado popularidad en el mundo de la belleza por sus resultados efectivos no solo contra el acné, sino también para otros problemas cutáneos como la dermatitis o la rosácea. Además, su sistema integral incluye una línea de productos cosméticos biocompatibles y tratamientos personalizados, diseñados para mejorar el estado general de la piel.

Uno de los pilares del método es la oxigenación artesanal, un procedimiento que ayuda a limpiar y nutrir la piel en profundidad, brindándole un aspecto más saludable y luminoso. Galmiche ofrece diferentes tipos de oxigenación, adaptados a las necesidades de cada piel, ya sea para tratar el acné, las manchas o los primeros signos de envejecimiento.