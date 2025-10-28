La copropiedad conquista Baqueira: el 5% del mercado premium ya apuesta por este modelo flexible.

La copropiedad de viviendas premium ya no es una tendencia: es una realidad que está redefiniendo la forma de disfrutar y poseer segundas residencias en los destinos más exclusivos. En Baqueira Beret, el enclave más emblemático del Pirineo español, el 5% de las compraventas de viviendas premium ya se realiza bajo este formato, consolidando a VIVLA como líder absoluto en el mercado de la propiedad flexible.

Un modelo adaptado a las nuevas formas de vivir y viajar

El sistema de copropiedad de VIVLA permite adquirir una fracción de una vivienda —desde 1/8 hasta ½ de la propiedad— con un uso garantizado de seis semanas al año, gestión integral y flexibilidad total para elegir cuándo disfrutarla o alquilar las semanas no utilizadas.

Este modelo, que combina patrimonio, estilo de vida y sostenibilidad, ha transformado la experiencia vacacional en Baqueira, atrayendo a familias y amantes del esquí que buscan comodidad, diseño y rentabilidad sin preocupaciones.

Actualmente, VIVLA gestiona 22 viviendas en Baqueira Beret bajo este sistema, todas cuidadosamente seleccionadas por su arquitectura, ubicación y diseño interior en zonas prime como Arties, Ruda, Salardú o Tredòs.

“El crecimiento de la copropiedad demuestra cómo las personas buscan disfrutar de residencias exclusivas con libertad y sin las cargas de la propiedad tradicional”, explica Carlos Gómez, CEO de VIVLA. “Este modelo, además de ofrecer flexibilidad y confort, tiene un impacto positivo: reduce la construcción innecesaria, mantiene las viviendas activas todo el año y dinamiza la economía local, impulsando un turismo más responsable y sostenible”.

Baqueira, el nuevo referente en estilo de vida de montaña

El mercado inmobiliario premium de Baqueira vive un momento excepcional. En agosto de 2025, el precio medio alcanzó los 7.210 €/m², con un crecimiento anual del 28,9%, superando incluso los valores de las zonas más exclusivas de Madrid.

Las viviendas exclusivas en la estación oscilan entre 940.000 € y 3,2 millones de euros, con rentabilidades que en el caso de VIVLA han llegado al 9,67% anual en tan solo 12 meses, combinando la revalorización del activo con el alquiler de semanas disponibles.

Las propiedades gestionadas por VIVLA, con superficies de entre 60 y 200 m² y precios por fracción desde 95.000 €, ofrecen entre 2 y 5 dormitorios, espacios amplios, materiales nobles y vistas privilegiadas al valle.

Además, el nivel de ocupación de las casas VIVLA roza el 100% durante la temporada de nieve y alcanzó un 94% en verano, confirmando la nueva tendencia de elegir la montaña también como destino vacacional durante todo el año.