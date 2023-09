Eduardo Pérez Cabrero a su hija Miri: “El día que muera quiero que veas este vídeo”

Las redes lo han vuelto a hacer. Un precioso de Miri, ex concursante de MasterChef , y ahora influencer y actriz, se ha hecho viral a la velocidad de la luz, donde ella no es la protagonista, si no su padre.

Miri pertenece a una conocida familia de artistas. Su padre Eduardo Pérez Cabrero es tiene una larga trayectoria en el mundo del arte, su obra se caracteriza por la influencia del Mar Mediterráneo y su preciosa cultura, done domina su producción en la escultura, con referencias continuas al positivismo y una exaltación de la vida. Y, por otra parte, su hermana, Blanca Pérez Cabrero, que desde muy joven se ha interesado por el mundo de la moda, en especial, por los accesorios, desde pendientes, anillos, pulseras, collares...diseña y crea piezas totalmente exclusivas con una personalidad única.

En el video que se ha publicado en redes se puede ver como Miri y su padre se encuentran viendo un atardecer en una de las zonas más concurridas de Ibiza. Es entonces cuando Miri sacó el móvil para inmortalizar el momento, y su padre, sin que Miri se lo esperara, hizo un alegato a la vida, a la felicidad y a los recuerdos que su hija tendrá de él cuando ya no esté.

El video que salió de forma espontánea, ha llegado a muchos usuarios en las redes sociales que no han dudado en compartillo en sus perfiles.