Elizabeth Arden celebra el talento femenino con una joya exclusiva de Paulet

Elizabeth Arden lanza un nuevo capítulo de su iniciativa Emprendedoras para dar visibilidad al talento femenino, rindiendo homenaje a su fundadora, pionera en el mundo empresarial y la belleza integral.

En esta ocasión, las diseñadoras de joyas Cristina y Alicia, alma creativa de la firma Paulet, se unen al universo de la belleza con una colaboración muy especial.

Inspiradas en las cápsulas del nuevo Sérum Hidro-Rellenador Ácido Hialurónico + Péptidos Ceramide Capsules, han creado una joya exclusiva: una delicada gargantilla de plata bañada en oro de 18 quilates, diseñada como un amuleto contemporáneo que simboliza el autocuidado y la reconexión personal.

Esta pieza única se ofrece en edición limitada como regalo en centros Elizabeth Arden seleccionados, para celebrar y homenajear a mujeres que, como Cristina y Alicia, convierten su pasión en su estilo de vida. Una colaboración que une belleza y diseño bajo un mensaje común: cuidarse es también un acto de creación.

Promoción válida en centros Elizabeth Arden de El Corte Inglés de Castellana, Goya, Pozuelo, Diagonal (Barcelona), Bilbao, Sevilla Duque (Sevilla), Pintor Sorolla (Valencia), por compras superiores a 80€ y hasta agotar existencias (200 unidades disponibles).