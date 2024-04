El enternecedor encuentro entre un golden retriever y su personaje favorito de Disney

Durante un crucero en uno de los destinos más mágicos del mundo, Forest, un perro guía, protagonizó un adorable encuentro con Pluto, la icónica mascota de Mickey Mouse. Acompañando a su dueña, Ashton McGrady, en esta aventura única, Forest demostró su juguetona personalidad en un tierno intercambio capturado en vídeo y compartido en TikTok.

La conexión especial entre Forest y el mundo encantado de Disney no es nueva. Según declaraciones de McGrady a People, esta relación empezó en 2021, cuando visitaron juntos el parque de diversiones por primera vez. Desde entonces, han tenido varios encuentros con Pluto, con quien Forest parece sentir un vínculo especial. Incluso eligió un muñeco de Pluto como su recuerdo favorito en una tienda de souvenirs.

"Siempre he dicho que nunca he tenido un perro como él y no sé si esta situación se vuelva a repetir. Es muy leal y cariñoso", compartió McGrady, destacando la personalidad única de Forest. McGrady, quien utiliza su cuenta de TikTok para educar sobre los perros guía y las personas con discapacidades, aprovechó esta experiencia para abordar temas importantes relacionados con los animales de apoyo emocional y su papel en la vida de quienes los necesitan. En palabras de McGrady, esta fue una oportunidad invaluable para "tratar todos los temas que rodean a los animales de servicio y cómo brindan independencia a sus cuidadores".