Un ganador de la lotería se queda sin su botín millonario por no reclamar el premio

Tras meses de búsqueda y un llamamiento desesperado por parte de la Lotería Nacional en el Reino Unido, el titular del boleto ganador del Euromillones en Haringey, Londres, sigue siendo un misterio después de que expirara el plazo para reclamar el premio el domingo 18 de febrero.

El boleto, comprado el pasado 22 de agosto, resultó ser el ganador, pero su propietario nunca se presentó para reclamar la suma de dinero que podría haber cambiado su vida. El código del boleto ganador es TCMH10741.

El asesor sénior de ganadores en The National Lottery, Andy Carter, expresó su frustración por no haber podido encontrar al titular del boleto misterioso. Carter destacó que este premio podría haber marcado una gran diferencia en la vida de alguien, pero lamentablemente, el ganador nunca se hizo presente.

Este caso no es único, ya que no es la primera vez que un ganador de la lotería no reclama su premio a tiempo. En estos casos, el dinero y los intereses generados se destinan a proyectos financiados por la Lotería Nacional en el Reino Unido.

A pesar del llamamiento a los jugadores de Haringey para que revisaran sus boletos de Euromillones, especialmente aquellos con el código TCMH10741, nadie se presentó a reclamar el premio antes de que expirara el plazo.

El premio no reclamado servirá ahora para financiar proyectos beneficiosos respaldados por la Lotería Nacional, pero queda la pregunta sobre quién podría haber sido el afortunado ganador que dejó pasar esta oportunidad.