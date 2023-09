El 'Google Maps' con el que podrás conducir por todo el mundo sin levantarte del sofá

Cuando deseas planificar un viaje o explorar un lugar desconocido, suele ser muy útil contar con una aplicación como Google Maps para encontrar rápidamente tu destino y evitar perderte. Sin embargo, si tu objetivo es recorrer virtualmente todas las calles del mundo sin moverte de tu sofá, puedes hacerlo utilizando un simulador de conducción basado en Google Maps.

Este simulador, conocido como "Driving Simulator," te brinda la oportunidad de experimentar la conducción de un vehículo en diversos entornos, calles y carreteras, todo de forma completamente gratuita, aprovechando la interfaz de Google Maps. Gracias a esta herramienta, puedes utilizar varias vistas, como mapas, imágenes satelitales e incluso una combinación de ambas.

El cerebro detrás de este ingenioso simulador es el desarrollador japonés Katsuomi Kobayashi, quien ha programado y adaptado la aplicación para que funcione tanto en computadoras como en dispositivos móviles, independientemente de si son de Google o de otras marcas. Su funcionamiento es bastante sencillo y no presenta complicaciones.

Cómo funciona

1. Accede al sitio web de la aplicación y haz clic en "START".

2. Puedes optar por conducir un coche o un autobús, seleccionando los botones "Car" o "Bus", respectivamente. Además, puedes controlar la perspectiva de la cámara inclinándola hacia arriba o hacia abajo mediante los botones "Tilt Down" o "Tilt Up". Tienes la posibilidad de elegir entre dos vistas: una desde la parte trasera del vehículo o una vista lateral, que podrás alternar con los botones "North Up" o "Head Up".

3. También puedes seleccionar entre tres tipos de vistas: "Map", que muestra el entorno como un mapa de GPS convencional; "Satellite", que te permite ver imágenes satelitales de Google Maps del lugar en el que te encuentras; o "Hybrid", que combina ambas opciones anteriores.

4. Al hacer clic en "Present Locations," podrás acceder a ciudades predeterminadas. Si deseas explorar una ciudad o sitio en particular, puedes escribir su nombre o sus coordenadas en "Location name or lat.Ing".

5. Para controlar el vehículo, utiliza las teclas de flecha en el teclado de tu computadora. Si prefieres utilizar un dispositivo móvil, encontrarás un volante en la parte inferior derecha de la pantalla que te permitirá manejar el vehículo. En la parte inferior de la pantalla, un contador verde te indicará la velocidad a la que te desplazas.

Esta experiencia resulta una forma sencilla, entretenida y accesible para explorar virtualmente cualquier lugar que desees y observar las calles y lugares que más te interesen.