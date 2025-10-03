La historia de Rubén Galgo: de las quedadas entre amigos al mayor festival de pódcast en español

En 2017, un grupo de podcasters madrileños se reunía bajo el Oso y el Madroño en la Puerta del Sol para charlar sobre sus proyectos y compartir aprendizajes. Lo que parecía una quedada informal entre amigos acabó siendo el germen de lo que hoy conocemos como Podcast Days, el evento de referencia en la industria del audio en España y Latinoamérica, que ha tenido lugar los días 2 y 3 de octubre en Madrid. Detrás de esa evolución está Rubén Galgo, emprendedor, consultor de marcas y, sobre todo, apasionado del pódcast.

Las primeras reuniones de este grupo de amigos derivaron en la creación de MadPod, la primera asociación madrileña de podcasting, y en la organización de las Jornadas Nacionales de Podcasting. Siete años después, ese espíritu comunitario sigue vivo en Podcast Days, que en 2025 ha celebrado su sexta edición con el lema “Escuchar para cambiarlo todo”. El festival, que este año se ha desarrollado en el Espacio Movistar de Gran Vía, ha dejado de ser una cita amateur para consolidarse como punto de encuentro profesional y escaparate internacional.

Madrid, capital del pódcast en español

“Seguimos siendo los mismos, aunque ahora estemos con Spotify o YouTube de por medio”, confiesa Galgo. “La esencia no ha cambiado: compartir, escucharnos, aprender y construir juntos una industria”.La edición de 2025 ha ofrecido, con 14 talleres, 35 ponentes y 8 mesas redondas. Para Galgo, el diseño del programa ha respondido a la necesidad de que los profesionales tengan un espacio de actualización constante, especialmente en áreas como la inteligencia artificial aplicada al audio. “Hemos creado talleres específicos con empresas como ElevenLabs y traído por primera vez a ponentes internacionales que nos muestran hacia dónde va la industria”, explica.>Entre esas figuras se encuentran nombres como, pionero del podcasting desde NPR, o, ganadora de un Pulitzer. “Ha sido un lujo tenerlos en Madrid, porque nos posiciona a nivel global y nos permite aprender de quienes ya están marcando tendencia en otros países”, destaca Galgo.>Otro de los pilares de Podcast Days han sido sus Premios, considerados los más relevantes del sector en España por su independencia. “No hay ninguna gran plataforma detrás, lo que garantiza meritocracia. Nos interesa la calidad y que los profesionales reconozcan a los profesionales. Por eso hemos ampliado categorías para dar cabida a todas las sensibilidades de la industria, desde la mejor voz hasta la mejor identidad visual”, explica Galgo.

Podcast Days nació en Madrid y a día de hoy la ciudad se ha convertido en una auténtica capital mundial del pódcast en español. “Nuestro logo es un oso, porque nació de aquellas quedadas madrileñas. Madrid siempre ha sido nuestra cobertura emocional. Ahora estamos viendo que, gracias a este festival, España está capitalizando el audio en castellano y estrechando lazos con Latinoamérica, especialmente con México”, señala Galgo.

De amateur a emprendedor de referencia

motor cultural y económico

Esa visión transatlántica se ha materializado en paneles específicos sobre oportunidades entre España y México, reforzando el objetivo de construir una industria iberoamericana capaz de competir con el mercado anglosajón.Antes de convertirse en el motor de Podcast Days, Galgo ya había hecho de la comunicación y el branding su terreno profesional. Con su agenciay su libro, ha trabajado en el posicionamiento de marcas y ahora aplica esa experiencia al audio. “Un pódcast es una herramienta potentísima de activación de marca. El 70% de los oyentes interactúa con una marca después de escucharla en un episodio. Eso no lo consiguen otros medios”, subraya.>Hoy, el 70% de la facturación de su consultora procede de la creación y producción de pódcast. Ese cambio refleja el auge de un sector que, en palabras de Galgo, ha pasado de ser un espacio amateur a convertirse en. “El auge de los audiolibros, la consolidación del videopódcast y el interés creciente de las marcas por el branded content serán tendencia. El audio seguirá siendo la esencia, pero convivirá con formatos híbridos. Lo importante es que el pódcast conecta de manera emocional y orgánica con la audiencia, y eso las marcas lo están entendiendo cada vez más”, concluye.