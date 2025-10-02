Las cabañuelas de Jorge Rey alertan de la amenaza meteorológica en octubre: "Borrascas atlánticas a la vista"

El final de septiembre ha estado marcado por un tiempo más propio del otoño.El propio Jorge Rey lo advertía en su último vídeo compartido en YouTube, donde alertaba de la llegada de los restos del huracán Gabrielle, provocando tormentas y fuertes precipitaciones.

Sin embargo, este temporal parece que no va a cambiar. Según apunta Rey, octubre estará marcado por la amenaza de borrascas atlánticas que llegarán a España durante prácticamente todo el mes.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Una primera semana de octubre tranquila

Tal y como muestra el líder de las cabañuelas en el vídeo compartido en YouTube, la primera semana de octubre estará marcada por la tranquilidad, puesto que las precipitaciones no llegarán a España hasta el fin de semana.

Y es que será el sábado cuando la llegada de vientos procedentes del norte provocarán una situación más fresca y húmeda en zonas del cantábrico, eso sí, sin gran importancia. También se verán afectadas las Islas Canarias y Baleares en zonas elevadas de montaña, donde se podrán ver algunas precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, España vivirá esta primera semana una estabilidad en las temperaturas, siendo agradables en gran parte del país.

Las lluvias serán abundantes para 'El Pilar'

No obstante, con el paso de los días las lluvias serán más significativas. Así lo confirma Jorge Rey, que explica que durante El Pilar llegarán nuevas borrascas que aumentarán las temperaturas y derivarán en fuertes tormentas al oeste y sur del país.

En concreto, serán los días 11 y 12 de octubre los que se verán más afectados por las lluvias. Además, el experto también incluye en esta previsión a Canarias.

Una DANA que está por llegar

Además de todas estas previsiones, el aficionado a la meteorología asegura que una DANA llegará a España para el 18 y 19 de octubre. Durante estos días, se formará una borrasca que subirá las temperaturas de nuevo y generará más tormentas en áreas del sur y levante.

Una tendencia que seguirá hasta el final de octubre, donde se instalará un anticiclón y las borrascas desaparecerán.