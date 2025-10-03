illycaffè llevó su pasión por el café a Milán y Nueva York con una campaña inmersiva y sensorial

Con motivo del Día Internacional del Café, illycaffè, líder mundial en café sostenible de alta calidad, presentó “Why We Make It”, su nueva campaña internacional que abrió las puertas al mundo illy y reveló los “porqués” detrás de cada decisión orientada a la calidad.

Tras el éxito de “Mind the Coffee Cup – The Future of Coffee Under the Lens”, la campaña de 2024 que puso en valor la agricultura regenerativa, illy continuó su recorrido con una narrativa emotiva, compuesta por historias, gestos y personas que garantizan la calidad en cada taza.

“Con Why We Make It celebramos no solo el Día Internacional del Café, sino también nuestra pasión por el café y nuestro compromiso diario con una calidad sin concesiones”, señaló Cristina Scocchia, CEO de illycaffè. “Esta vez nos pusimos en primera persona, abriendo las puertas de nuestra casa y mostrando los rostros e historias de quienes trabajan cada día con pasión para hacer que nuestro café sea único. Es una invitación a vivir un viaje inmersivo y descubrir el significado más profundo que hay detrás de cada taza”.

La campaña cobró vida a través de dos grandes pop-ups —en Milán, en el Spazio Civic en Porta Nuova, y en Nueva York, en pleno Hudson Yards—, además de un spot rodado en la planta de Trieste, donde los protagonistas fueron los propios profesionales de illy: desde los especialistas en calidad de café verde hasta los expertos en tueste, pasando por el equipo que cataba 450 cafés al día y quienes formaban a baristas y profesionales en la Università del Caffè.

Del 1 al 12 de octubre, la pop-up de Milán ofreció un recorrido experiencial de tres etapas que recreó la auténtica atmósfera de las instalaciones de Trieste: los visitantes fueron recibidos por un video inmersivo que les presentó el "porqué" del café illy. Luego, continuaron con una experiencia de aromas guiada por un especialista de la Università del Caffè. Para finalizar, pudieron degustar los tres perfiles aromáticos (Clásico, Intenso y Fuerte) de la nueva línea X▪CAPS, el exclusivo sistema de cápsulas y máquinas de café para el hogar diseñado por illy.