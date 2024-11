Lidl presenta un menú navideño por 15 euros elaborado con sus productos frescos en una experiencia inmersiva gastro-teatral

Lidl arranca su campaña de Navidad presentando, un año más, un surtido de más de 630 productos de alimentación encabezado por productos frescos como la carne, el pescado y el marisco con el objetivo de acercar a las familias españolas el ahorro en las cestas de la compra navideñas.

En estas fechas en las que los menús navideños se convierten en el centro de todas las celebraciones, el gasto de los españoles en productos frescos supone un 33% del total de la cesta de la compra. Además, en 2023 el gasto en la compra de alimentación en Navidad aumentó un 12% respecto al año anterior. Concretamente, las categorías que acaparan la mayoría de este gasto son las categorías de frescos, particularmente la carne, el pescado y el marisco, así como los dulces navideños, el queso, los embutidos y los vinos y espumosos.

Ante esta situación, Lidl se ha propuesto llevar a todos los hogares un extenso surtido de productos con la mejor relación calidad-precio que abarca productos frescos como carne de origen español, pescado y marisco procedentes de pesca sostenible y vinos y espumosos reconocidos en la prestigiosa Guía Peñín, además de otros productos de alimentación como quesos galardonados internacionalmente y embutidos. Como cada año, Lidl ofrece también un amplio surtido de productos navideños a través de sus marcas icónicas Deluxe, DOR y Favorina, como platos preparados premium, patés, postres, galletas, bombones, chocolates, mantecados y muchos más.

En palabras de Carlos González-Vilardell, director general de Comercial y Compras de Lidl España, “en estas fechas tan señaladas, queremos estar más cerca que nunca de nuestros clientes para facilitarles el ahorro en la compra de productos frescos, así como en el resto de las categorías. Por ello, este año hemos puesto a su disposición más de 630 productos que se suman a nuestro surtido permanente y que les permitirán encontrar todo lo que necesitan para estas Navidades”.

La apuesta de Lidl por el producto fresco

El surtido de Navidad de Lidl para este año cuenta con 50 productos frescos entre los que destacan la carne, el pescado y el marisco, y se complementa además con otras categorías de productos clave para estas fechas como los embutidos, los quesos y los vinos y espumosos. A estos productos se les añade además el surtido permanente de la compañía, disponible todo el año.

Lidl cuenta con una gran variedad de carne fresca que incluye carnes rojas y blancas, todas ellas están disponibles en una gran variedad de cortes selectos y razas, donde destacan el solomillo de ternera y el entrecot. Para estas Navidades, Lidl ofrece también opciones como redondos de pollo, pavo y cerdo además de ampliar su gama de cortes nobles en vacuno. El surtido de carne fresca de Lidl es de origen España y procedente de Galicia, Murcia, Andalucía, Navarra y Cataluña, entre otros, y cumple con los compromisos de bienestar animal, garantizando así la máxima calidad y frescura de su carne.

En cuanto al pescado fresco, Lidl ofrece una amplia variedad que incluye desde salmón hasta dorada y lubina, además de mariscos como gambas, langostinos y mejillón fresco. En Navidad, este surtido se complementa con productos como el pulpo entero cocido, el bogavante y los carabineros. Lidl es pionera en España en pesca sostenible y actualmente el 97% de las familias de pescado certificable cuenta con distintos sellos que así lo avalan.

Respecto a los embutidos y quesos, el surtido de Lidl dispone de productos como el jamón Gran Reserva colocado a mano, la paleta ibérica de cebo loncheado o la recién incorporada gama de jamón en colaboración con Enrique Tomás, que se complementan estas Navidades con referencias como el jamón de pato curado y lomo, chorizo y salchichón ibéricos. Por otro lado, el surtido de quesos de Lidl ofrece numerosos quesos reconocidos internacionalmente como el queso de oveja trufado, el queso de oveja con ajo negro y el queso añejo al Pedro Ximénez, a los que se sumarán en Navidad quesos como el Grana Padano DOP y el Tête de Moine.

Por último, dentro del surtido navideño de Lidl para este año se encuentran vinos y espumosos como el vino tinto Beronia DO Rioja Crianza o el vino espumoso Bach Extrísimo Brut Nature, que se complementan con los 150 vinos y espumosos que ofrece Lidl como parte de su surtido permanente.

El menú de Lidl para esta Navidad por 15€

Para ejemplificar su apuesta por facilitar el ahorro en la cesta de la compra de los españoles, Lidl ha creado un menú navideño por 15€ por persona en el que la merluza fresca, el solomillo de ternera y las naranjas se convierten en las estrellas de una deliciosa experiencia culinaria que demuestra que el sabor no tiene por qué estar reñido con el precio. El menú está compuesto por un entrante de merluza fresca con vizcaína de reineta, un solomillo de ternera acompañado de salsa poulette, y una mousse elaborada con naranjas de origen español y con chocolate.

Para maridar este menú, la compañía propone en vino blanco Tabagonia DO Rías Baixas (8,49€) y el vino tinto Finca La Cruz Reserva DO Ribera del Duero (8,79€), reconocido por la prestigiosa Guía Peñín con 93 puntos.

Este menú navideño fue presentado anoche en un evento experiencial en Madrid bajo el nombre de “La Magia de la Navidad: esCenas de Lidl” donde, a través del microteatro, la compañía recreó distintas escenas navideñas que reflejan las diferentes formas de celebrar la Navidad: en familia, en pareja y con amigos. Cada escena puso en valor la frescura y la calidad de los productos Lidl, así como la extensa gama de productos de decoración y regalos que ofrece la compañía, demostrando que en Lidl los consumidores podrán encontrar todo lo que necesitan para celebrar estas fiestas. El acto contó con la participación del actor Nacho Guerreros, que ejerció de anfitrión para los asistentes.

El pan 100% solidario de Lidl

Como parte de su compromiso con la sociedad y las personas, Lidl ha anunciado su acción solidaria para estas navidades, que consistirá en la comercialización de unos packs de 5 panecillos solidarios en colaboración con su embajador de marca, el reconocido chef Karlos Arguiñano, así como su hijo, el también cocinero Joseba Arguiñano.

Los panecillos 100% solidarios de Lidl estarán disponibles a partir del próximo 2 de diciembre en las más de 680 tiendas de Lidl en España por un precio de 0,99€. El precio íntegro de los panecillos se destinará a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) con el objetivo de contribuir a paliar la pobreza alimentaria. El pan es un producto característico de la cultura española que en Navidad se consume en 9 de cada 10 hogares. Con esta acción, Lidl ofrece a sus consumidores una manera sencilla de involucrarse en una causa solidaria mediante la compra de un producto de primera necesidad a un precio asequible.

En palabras de Karlos Arguiñano, chef y embajador de Lidl, “es todo un orgullo formar parte de esta iniciativa solidaria para que estas Navidades no le falte a nadie el pan en la mesa. Todo lo recaudado con la venta de estos panecillos solidarios se donará a los bancos de alimentos, así aseguraremos entre todos que la magia de la Navidad llegue a todas las casas”,

En palabras de Joseba Arguiñano, “como cocinero y repostero, estoy orgulloso de poder decir que este pan no solo es solidario, sino que también está buenísimo. No se me ocurre un producto mejor para acompañar las comidas navideñas de este año”.

La emotiva campaña de Navidad de Lidl, firmada por un ganador del Oscar

Lidl ha lanzado recientemente su emotiva campaña navideña para este año a través de su primer cortometraje titulado “La Magia de la Navidad”, dirigido por el aclamado director y productor británico-australiano y ganador del Oscar, Tom Hooper (‘El discurso del Rey’, ‘Los Miserables’). A través de una narrativa emocional y visualmente cautivadora, el spot de Lidl apela a los valores fundamentales de estas fiestas: la empatía, la generosidad y el poder de compartir. En un escenario mágico y a través de la figura de la protagonista, una niña llamada Patricia, el cortometraje demuestra cómo los pequeños gestos pueden transformar la Navidad y hacer realidad los deseos.

Con “La Magia de la Navidad”, Lidl reafirma su papel como promotor de grandes momentos alrededor de la mesa en estas fechas tan especiales, así como aliado perfecto para celebrar las fiestas sin renunciar al ahorro.