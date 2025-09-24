“Misión: restablecer la historia”, un escape room para seleccionar y formar talento

La consultora de recursos humanos Psicosoft ha lanzado una innovadora experiencia gamificada que promete transformar los procesos de selección, desarrollo de talento y team building en las organizaciones.

Bajo el nombre “Misión: restablecer la historia”, la propuesta lleva la gamificación a un nuevo nivel mediante un escape room inmersivo, interactivo y completamente alineado con las competencias clave del entorno laboral actual.

Diseñada tras años de investigación y pruebas, esta nueva metodología combina narrativa histórica, tecnología y pedagogía experiencial para evaluar y desarrollar habilidades profesionales de forma dinámica y eficaz.

Los participantes asumen el reto de “restablecer la historia”, viajando por diferentes épocas y colaborando con personajes célebres como Cleopatra, Leonardo Da Vinci o Agatha Christie, en misiones llenas de creatividad y sorpresa.

Historia, juego y talento en una misma experiencia

A lo largo del recorrido, los jugadores deben enfrentarse a pruebas como ayudar a Cleopatra a recuperar su collar, permitir que Da Vinci encuentre a su musa o salvar a la madre de Agatha Christie. Cada desafío está diseñado estratégicamente para activar y medir competencias como: comunicación efectiva, creatividad, resolución de problemas, toma de decisiones bajo presión y trabajo en equipo,

“Nuestro objetivo es llevar la gamificación a un nivel superior, creando experiencias que no solo diviertan, sino que también permitan evaluar y desarrollar competencias de forma innovadora y memorable”, señala Sergio Yañez, director de Innovación de Psicosoft.

Análisis en tiempo real

Uno de los aspectos más destacados de Misión: restablecer la historia es su enfoque medible. Cada “maleta” es un desafío con identidad propia. Todas las respuestas quedan registradas en un maletín conectado con el agente de la época, lo que permite analizar el desempeño. El viaje sumerge a los participantes en dinámicas que salen de la rutina diaria, potenciando la colaboración y el aprendizaje en entornos reales de trabajo.

Con este lanzamiento, Psicosoft consolida su posición como referente en innovación en el ámbito de los recursos humanos, gracias a su enfoque práctico y diferencial, basado en más de 37 años de experiencia en el sector. Esta trayectoria le permite ofrecer soluciones adaptadas a los retos actuales de las empresas, combinando rigor metodológico y creatividad en cada iniciativa.