Ouija: una puerta para los espíritus o un juego inofensivo

Aunque muchas personas utilizan el tablero Ouija con la idea de contactar con espíritus, la realidad es que en muchos países se vende como un juego de entretenimiento. Quienes han acumulado experiencias de carácter espiritista con la ouija coinciden en señalar que la influencia de las sesiones, a nivel psicológico, suele ser poco duradera. No obstante, la influencia del cine, la televisión e incluso de la prensa especializada, ha contribuido sobremanera al estigma de esta práctica. ¿Hay fundamento científico en tener miedo a este tablero, en poner los dedos sobre la "planchette"? ¿Por qué se mueve el vaso?

A estas cuestiones ha querido dar respuesta un grupo de científicos encabezado por Álex Escolà-Gascón. Los resultados han sido publicados en la revista de la Asociación Americana de Psicología en un artículo titulado Increase in Reported Anxiety and Anomalous Experiences in Paranormal Believers Following Ouija Board Play (Aumento de la ansiedad y de las experiencias anómalas denunciadas en creyentes paranormales tras jugar a la Ouija).

Entre los años 2018 y 2019, los investigadores seleccionaron a 84 personas, algunas con creencias en lo paranormal y otras que no para practicar la ouija en un lugar especial: la montaña de Montserrat, en la provincia de Barcelona, España. Este lugar fue elegido porque está rodeado de leyendas e historias relacionadas con lo mágico y lo sobrenatural. Se quería de este modo crear un ambiente propicio para el estudio. En concreto, las sesiones de Ouija se realizaron frente a un antiguo hotel abandonado conocido como el "Hotel Colonia Puig", un edificio histórico que fue utilizado como hospital militar durante la Guerra Civil Española.

El Hotel Colonia Puig fue derruido recientemente La Razón

Se realizaron allí un total de 21 sesiones, cada una con una duración de entre 40 y 90 minutos. Las sesiones se llevaron a cabo en horario nocturno, entre las 22:30 y las 23:30 horas, y se eligieron los meses de julio a septiembre para evitar el frío y el mal tiempo. Después de cada se sesón con el tablero los científicos midieron cómo se sentían antes y después del "juego".

¿Qué descubrió el estudio?

Los investigadores llegaron a algunas conclusiones sorprendentes:

1. La creencia importa: Las personas que creen en lo paranormal sintieron más ansiedad después de jugar con la Ouija. En cambio, quienes no creen en estas cosas no tuvieron cambios significativos en su estado de ánimo.

2. Aumento de la ansiedad: Los creyentes en lo paranormal experimentaron un aumento del 25.5% en sus niveles de ansiedad después de usar la Ouija. Esto significa que se sintieron más nerviosos, asustados o preocupados.

3. Sugestión y miedo: Los científicos creen que el miedo a lo desconocido y la sugestión (es decir, la tendencia a creer que algo sobrenatural está ocurriendo) son las razones por las que algunas personas se sienten mal después de jugar. Si crees que algo malo puede pasar, es más probable que te sientas ansioso.

4. No es un juego para todos: Aunque la Ouija se vende como un juego de mesa, no es inofensiva para todo el mundo. Para quienes creen en lo paranormal, puede ser una experiencia negativa que les cause miedo o malestar.

La Ouija puede ser peligrosa para ciertos individuos La Razón

Los resultados del estudio están en consonancia al que, a finales de 2024, publicó el Dr. Kenneth Drinkwater, de la Universidad Metropolitana de Manchester (Reino Unido) sobre las creencias en lo sobrenatural y su relación con el estrés percibido.

La Ouija tiene una larga historia de ser asociada con cosas oscuras y peligrosas, especialmente en películas y libros. Esto ha hecho que muchas personas sientan miedo incluso antes de jugar. Además, cuando estamos en un estado de relajación o sugestión (como cuando hacemos ejercicios de respiración antes de jugar), nuestro cerebro puede ser más susceptible a creer que algo extraño está pasando.

Este estudio nos muestra que la Ouija no es un juego tan inocente como parece, especialmente para los creyentes en lo paranormal. Aunque no hay pruebas de que realmente contacte con espíritus, puede causar ansiedad y miedo en algunas personas. Por eso, es importante tener cuidado y entender que lo que ocurre en el tablero tiene más que ver con nuestra mente que con fuerzas sobrenaturales.

En este sentido, el estudio también deja claro que la planchette no se mueve por fuerzas sobrenaturales, sino por algo que llaman movimientos ideomotores. Esto significa que, aunque no nos demos cuenta, nuestros músculos se mueven de manera involuntaria, haciendo que la planchette se deslice por el tablero. Esta conclusión es lógica pues la existencia de fuerzas espirituales o sobrenaturales entra en conflicto con los fundamentos de la ciencia.

Elementos del sistema creado por Kruse La Razón

El argumento, sin embargo, podría quedar refutado por una iniciativa del Departamento de computación aplicada de la Universidad Estatal Coopetativa de Baden-Wutemberg, en Alemania que diseñó un sistema de seguimiento que puede brindar información sobre la acción ideomotora y otras dinámicas de la comunicación ouija.

La próxima vez que escuches sobre la Ouija, recuerda que puede parecer divertido o emocionante pero, para algunas personas, puede ser una experiencia que les cause miedo o ansiedad. La ciencia nos ayuda a entender que, a veces, nuestro cerebro puede jugarnos trucos sin que nos demos cuenta.