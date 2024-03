Pilla a su hermana de 9 años ensayando un discurso frente al espejo para defender a su mejor amiga: "¡A mí lo que sea, pero a ella ni se te ocurra!"

Un vídeo se ha hecho viral en las redes sociales en las últimas horas, protagonizado por una niña que, con firmeza y gracia, ensaya un discurso frente al espejo de su baño para una particular ocasión. En la grabación, compartida por su propio hermano y más tarde de forma masiva, se observa a la pequeña parada frente al espejo del baño, moviendo sus manos con determinación mientras ensaya una y otra vez las palabras que utilizará para defender a su mejor amiga en una discusión frente a otra niña que se reía de ella.

"Con mi amiga ni se te ocurra. Como vea que estás insultando a mi amiga, telita la vamos a tener las dos. A mi lo que sea, pero a mi amiga... ¡ni se te ocurra!, repite en repetidas ocasiones hasta que le convence el tono, gritando frente al espejo. "Porque telita la vamos a tener. A mi me puedes hacer cualquier cosa, pero a mi amiga ni se te ocurra. Como te vea insultándola o haciéndole cosas malas, te juro que telita la vamos a tener". Después de una pausa, la pequeña se pone seria y continúa: "Y seria, seria. Yo no me rio más", continúa advirtiendo hasta que se da cuenta de la presencia de su hermano.

El mensaje de la niña ha generado un sinfín de reacciones entre los usuarios, quienes han elogiado su gracia, además de la lealtad de la pequeña hacia su amiga. "Eso es una buena amiga, sin duda!", "¡La amistad en la infancia, pura y leal!" o "Ponme una amiga así. Para llevar por favor", han sido algunos de los comentarios.