Un piloto revela cuánto cuesta la licencia para volar aviones comerciales: "Hay gente que se desvive...¨"

No es de extrañar que le preguntes a un niño ¿qué quieres ser de mayor?, y su respuesta sea piloto. Hablando de profesiones, es un sueño muy llamativo llegar a poder dedicarse a esto, lo que muchos no saben es que no es una carrera para todos los bolsillos.

El joven influencer David Virosta, nos cuenta la realidad de este mundillo, ya que es uno de los privilegiados que esta cursando esta carrera. Él utiliza sus redes sociales para responder las preguntas que le surgen a sus seguidores, y no es de extrañar que la más repetida como él bien dice, sea, ¿cuánto vale el curso de piloto comercial?

Hay muchos factores que encarecen este curso. Como él bien nos explica, las horas de vuelo que ellos necesitan para obtener la licencia y el precio del combustible hacen que estos estudios sean "muy caros". Comenta que el precio varía depende de la escuela en la que lo curses y que en España no existen becas para ayudar a cursar esta carrera profesional.

¿Cuánto cuesta ser piloto?

David revela en el video que ya acumula casi 870 mil visitas, que el precio al que hace frente este curso oscila entre los 70.000 y 80.000 euros. Dependiendo de las escuelas, también los hay de 60.000 euros o incluso los que lleguen a los 120.000 euros.

"Es una pena que esto sea tan caro porque sé que hay muchísima gente que se desvive por querer estudiar esto y que económicamente no se lo pueden permitir", ha aclarado el joven tiktoker en su video. Por otra parte, él deja claro que en otros países este curso es más barato, pero que no es el caso de España.

También ha señalado que no es obligatorio superar la Selectividad (EVAU) para acceder al curso, ya que basta con tener el título de bachillerato o un grado superior, salvo en algunos casos como es el de la aeorolínea Iberia.

Además, ha subrayado que no es necesario tener amplios conocimientos de física o matemáticas, ya que cuenta que la materia "es bastante básica". Lo más importante es dominar el inglés. Sin embargo, la propia escuela evalúa la competencia lingüística, por lo que no es imprescindible contar con una certificación oficial del idioma.

La carrera profesional de Lucía Pombo

Lucía Pombo, la mayor de las hermanas del clan Pombo, tiene una sólida carrera fuera del mundo digital: desde 2020 es piloto de vuelos comerciales, un logro que alcanzó gracias a una considerable inversión.

Lucía Pombo, hermana de María Pombo Instagram

Sus ingresos como influencer le han permitido cumplir este sueño, aunque el coste de la formación no está al alcance de todos. La mayor de las Pombo, comentó en El Hormiguero, que ella misma había financiado tanto sus clases teóricas como las horas de vuelo necesarias para obtener su licencia.