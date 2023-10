Prueban en directo la alerta de emergencia para móviles en Estados Unidos

El gobierno federal de Estados Unidos llevó a cabo una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencias el miércoles 4 de octubre, con el objetivo de verificar el funcionamiento de este sistema crucial. La prueba fue dirigida por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y se llevó a cabo en todo el país.

Durante la prueba, que comenzó a las 2:20 p.m. hora del este y duró aproximadamente 30 minutos, se enviaron mensajes de prueba a todos los teléfonos móviles, televisores y radios en los Estados Unidos. En los teléfonos móviles, se mostraba el mensaje: "Esto es una prueba del Sistema Nacional Inalámbrico de Alerta de Emergencia. No se requiere ninguna acción". Mientras tanto, en las radios y televisiones, se anunciaba: "Esta es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencias, emitida por la FEMA, que cubre los Estados Unidos desde las 14:20 hasta las 14:50 horas ET. Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".

La prueba generó reacciones en todo el país, con ciudadanos compartiendo sus experiencias y opiniones en las redes sociales. Algunos destacaron el sonido y las vibraciones emitidas por sus teléfonos móviles, lo que llevó al hashtag #EmergencyAlertSystem a convertirse en tendencia en todo Estados Unidos. Esta respuesta masiva demuestra la efectividad del sistema para notificar a un gran número de personas en situaciones de emergencia.