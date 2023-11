Lo que hay en algunos supermercados de Polonia es para alucinar: "Están en el 2050"

Un usuario de TikTok ha compartido una de las cosas que más le gusta de los "supermercados" en Polonia y que según él, demuestra que el país está cada vez más avanzado. De hecho, concluye: "En Polonia están en el 2050".

El joven español, muestra en vídeo un sistema típico en una tienda polaca similar a un supermercado. "Una cosa que me flipa de Polonia: los Żabka Nanos", comenzó diciendo antes de explicar su funcionamiento: "Tú vienes, te das de alta, te registras con la aplicación y entras y no hay nadie que te atienda. Todo lo que cojas se te carga en la cuenta, entras, coges tus cosas, te registran y te piras".

Este concepto innovador permite realizar compras rápidas sin necesidad de depender de empleados, evitar las colas y prescindir del efectivo, al ofrecer productos adaptados con precisión a la ubicación y las preferencias de los clientes. Żabka Group se convirtió en la cadena de tiendas autónomas más grande de Europa al lanzar 25 tiendas impulsadas por inteligencia artificial.

El joven preguntaba en sus redes si habían visto algo parecido en España. Algunos usuarios han respondido a su pregunta, la mayoría de ellos advierten de que algo así en nuestro país sería impensable. "Había algo similar en Alcobendas, en Madrid, pero solo duró dos meses porque lo destrozaron", decía uno de ellos.

Otros han criticado el sistema, por lo que supondría su implementación en España: menos puestos de trabajo, saqueos continuos y menos seguridad. "Eso para España no que si no despiden a los dependientes"o "A mi me flipa que me atiendan personas y se ganen la vida con ello, llámame antiguo", han sido alguno de los comentarios.