"Una vez me salvó la Policía": la historia de una joven cuya vida dio un giro gracias a la ayuda de unos policías

La cuenta de 'Soy Camarero' en X se ha convertido en un altavoz para denunciar las injusticias que enfrentan los trabajadores de la hostelería. En una de sus últimas publicaciones, el usuario ha compartido una historia escribiendo: "Aún se preguntan por qué no encuentran camareros...".

En los comentarios de la publicación surgía entonces otra historia paralela de una usuaria llamada Raquel, que ha relatado cómo unos agentes de policía se convirtieron en sus ángeles de la guarda en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Según su testimonio, Raquel se encontraba desesperada, buscando empleo en un "sitio así" de un polígono de Málaga. Tras hacer la entrevista para entrar a trabajar allí, salió del lugar "deprimida" y sin rumbo, preocupada de no tener dinero para pagar el alquiler.

Al verla visiblemente afectada, unos policías se acercaron a ella en la parada del autobús. "Me pidieron la documentación y me preguntaron que qué hacía allí, y se lo conté, y se me cayeron las lágrimas", escribe Raquel. Después de escuchar su historia, los policías no solo le ofrecieron apoyo, sino también un consejo: evitar el trabajo que había ido a buscar.

Después le ofrecieron acompañarla a casa en su coche. Durante el trayecto, uno de los agentes, decidió buscar una oportunidad laboral para Raquel. "Uno de los polis me dijo que no se me ocurriese trabajar allí, me invitaron a subir al coche y llevarme a casa, por el camino fuimos charlando, llamó a un amigo suyo y le dijo: he encontrado a la camarera que buscabas... Y ostias, el trabajo de mi vida". Gracias a su gestión, Raquel consiguió un empleo en un bar de playa, "lleno de buen rollo y gente joven".

La usuaria cerraba la historia escribiendo: "Obviamente nos hicimos colegas y descubrimos que nos flipaba el cine fantástico e íbamos con nuestras parejas al Fancine de Málaga. Una vez me salvó la policía".