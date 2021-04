México alerta que vacunas en venta son riesgo para la salud

(AP). Las autoridades mexicanas insistieron el miércoles que cualquier vacuna contra COVID-19 en venta por Internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o cualquier otra vía supone “un fraude y un riesgo a la salud” porque pueden resultar falsas. Reiteró que todos los fármacos autorizados para este fin son gratuitos.

Así lo advirtió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) después de que la farmacéutica Pfizer informara de la identificación de falsas vacunas suyas tanto en México como en Polonia.

“No se deje engañar”, subrayó el miércoles por la noche el vocero del gobierno federal para la pandemia, el subsecretario Hugo López-Gatell. “Si cualquier persona que no sean las brigadas del Gobierno de México le quiere poner la vacuna, ofrecer la vacuna o, mucho peor, vender la vacuna, se trata de una vacuna ilegal y, más allá de que sea ilegal es que usted no sabe qué le van a poner y podría ser un producto peligroso”, sentenció.

El falso fármaco de Pfizer se localizó a mediados de febrero en venta en un casa de vacunación clandestina, una especie de clínica de Nuevo León. Se localizaron tres envases vacíos con fechas falsas de caducidad con lo que se estima que entre 15 y 18 personas pudieron haberse puesto la falsa vacuna.

ADVERTISEMENT

El caso sigue en investigación en la fiscalía federal y, según recordó López-Gatell, cada dosis se vendió por entre 2.000 y 2.500 dólares.

Otro caso que sigue en investigación, según el subsecretario, data de marzo, cuando México decomisó el equivalente a más de 5.700 dosis de una falsa vacuna rusa Sputnik V en un avión privado en el aeropuerto de Campeche, en el sureste del país. La aeronave se dirigía a Honduras.

En lo que va de año, Cofepris ha emitido varias alertas por la venta fraudulenta de supuestas vacunas de AstraZeneca, Cansino, Sinovac, Sinopharm y Pfizer.

“La aplicación de la vacuna preventiva contra COVID-19 es gratuita y universal y, por el momento, esta comisión no ha expedido licencia a ningún particular para su venta o importación”, recordó el miércoles la entidad.

En México se han suministrado más de 15 millones de dosis de vacunas contra COVID-19, un registro bajo considerando que el país tiene aproximadamente 126 millones de habitantes.

ADVERTISEMENT

Trending on AP NewsPutin vows a ‘quick and tough’ Russian response for its foesGrizzly mauling near Yellowstone kills backcountry guideSupreme Court rejects appeal over pickup seized at border

by Taboola

ADVERTISEMENT

Top Articlesby The Associated PressREAD MOREPolice chiefs hail Chauvin verdict as a key stepto healing00:07/00:58SKIP AD