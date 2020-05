El Estadio de La Cartuja de Sevilla será candidato a acoger el Mundial de Fútbol 2030

El estadio sevillano de La Cartuja será candidato a acoger la Copa Mundial de Fútbol de 2030 dentro de la propuesta “ibérica” de España y Portugal que aspira a organizar ese torneo organizado por la FIFA. La intención del Gobierno autonómico es la de “reflotar” una instalación que “ha estado viviendo de espaldas a Sevilla”, pese a ser “de cinco estrellas”, en palabras del consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, quien ha aseverado que el Ejecutivo regional pretende sacarla “de la UCI” con la “colaboración de todas las administraciones”.

Imbroda, quien ha participado esta mañana en un “webinar” organizada por la Cámara de Comercio, ha celebrado que la final de la Copa del Rey se vaya a jugar en la capital hispalense, si bien ha admitido que aún no hay fecha, dado que abogan por que se dispute "con público”, siempre que el coronavirus lo permita. El consejero ha apuntado que la Junta trasladó a la Real Federación Española de Fútbol que no tenía “prisa” por sus celebración y ha añadido que ésta podría ser a finales de 2020 o a principios de 2021, pero ha reconocido que todavía no hay nada cerrado. En ese sentido, ha aplaudido la decisión de los dos equipos finalistas, el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, de apoyar el competir con las gradas llenas.

El estadio de La Cartuja ha sido elegido como sede de las cuatro próximas finales de la Copa del Rey de Fútbol, lo que, a juicio del titular andaluz de Educación contribuirá a “recuperar” la instalación y a “darle la importancia que tiene”.