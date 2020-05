Las cifras de la desescalada en Andalucía

Las ocho provincias andaluzas estarán este lunes en la fase 1 de la desescalada. La previsión del Gobierno andaluz es que a partir de ahora se acompase la salida de la comunidad a la fase 2. Ya son los ocho millones y medio de andaluces los que están en el segundo escalón de la desescalada, por los seis millones de la semana pasada en lo que el Gobierno andaluz consideró un agravio en tanto comunidades como el País Vasco, con peores registros, accedieron en su totalidad a la fase 1.

Sanidad

La incidencia del coronavirus en Andalucía está en 4,04 casos por cada 100.000 habitantes, 10 veces menos que en Navarra, Castilla y León, Cataluña y Madrid. En apenas una semana, la epidemia casi ha triplicado su poder de contagio. Pasando del 0,43 al 1,14 entre el 8 y el 14 de mayo.

El total de casos confirmados por 100.000 habitantes desde que arrancó la epidemia es de 96,96 casos en Almería, 119,34 en Cádiz, 213,82 en Córdoba, 331,59 en Granada, 101,81 en Huelva, 101,81 en Jaén, 101,81 en Málaga y 149,96 en Sevilla.

La fase 1 llega a toda la comunidad con 875 de los profesionales de enfermería de baja en Andalucía, según UGT. Málaga Granada y Sevilla acumulan los mayores números de afectados. La incidencia de la pandemia es más baja que en otras comunidades autónomas. Se ha superado la cifra de los 10.000 curados, concretamente 10.148. En las últimas 24 horas 230 pacientes han vencido al Covid-19, según el balance que ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad.

Los tres distritos sanitarios que frenaron a Málaga y Granada de pasar a la fase 1 antes acumulaban el 30% de casos y muertes de la región.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, garantizó que la comunidad no ha tenido “ningún colapso”, con el 3,2% de seroprevalencia pero si se hubiera llegado al 5% o al 15% como otras regiones también habría ocurrido. Unas 227.000 personas se han contagiado en una población de casi ocho millones y medio de habitantes. Los positivos detectados están en torno a 16.000. Según el consejero, el 3,2% de los sanitarios a los que se ha realizado 63.713 test rápidos ha generado anticuerpos. Hasta el 12 de mayo se han realizado 369.824 pruebas en total en la comunidad, de las que PCR han sido 146.979 y 16.000 a sanitarios y sociosanitarios.

Economía

La previsión de la Junta era de una caída del PIB andaluz de entre el -5% y el -6,7% si el estado de alarma hubiera finalizado el 10 de mayo. El segundo de los escenarios previstos es que la recuperación de los sectores afectados por el cierre total no llegue durante la segunda mitad del año. En ese caso la caída podría pronunciarte 8,2 puntos, previéndose, por tanto, un PIB del -6,7% anual este ejercicio. Unicaja, por su parte, prevé la destrucción de 240.000 empleos en Andalucía. La tasa de paro se situaría en el 27,3%, aunque llegaría al 29% si la vuelta a la normalidad se retrasase hasta final de año.

En el ámbito de la aeronáutica, también todo está condicionado a “cuánto dure la crisis”. Como Clúster Andalucía Aerospace tenía una cartera hasta 2030 de 22.000 aviones y se esperaban nuevos. "Si la movilidad se recupera, si se llega a la campaña de invierno con cierta normalidad, sería una crisis en V pero pequeña. En lugar de 22.000, serían 21.000. “Sin Covid para el 2030 tendríamos unos 35.000 aviones volando”. Si las restricciones de movilidad en lugar de dos meses son de cuatro, y la campaña de invierno se ve afectada pero se retoma primavera-verano y el tráfico queda tocado en un 90%, después de la V, “se volverá a crecer esperemos al ritmo de antes de la crisis, pero se habrá perdido un 30% de nuevos aviones: serán 16.000 en lugar de 22.000”. “La tarta será más pequeña para todos. Sería volver unos años atrás”, indicó Gómez-Guillamón. El escenario más pesimista es que la pandemia siga y con ellas las restricciones de movilidad en 2021. Se perderá la campaña de verano, no habrá demanda de aviones y afectará al invierno. Habrá que esperar a 2022, en primavera-verano “para volver a coger plena capacidad: se perderá casi el 50% de la producción” y sólo se requerirán 11.000 nuevos aviones.

En las cooperativas, hay casi 14.000 empleos menos y pérdidas de 600 millones

Actividades permitidas

Entre las actividades permitidas a los territorios que han pasado a la Fase 1 de desescalada, se recomienda el teletrabajo siempre que sea posible, se permiten reuniones de un máximo de diez personas, y se autoriza la reapertura al público de todos establecimientos, locales minoristas y de actividades servicios profesionales con superficie igual o inferior a 400 menos cuadrados y una limitación de aforo del 30 por ciento. Se debe habilitar un horario especial para personas mayores de 65 años. Asimismo, los ayuntamientos pueden decidir la apertura de mercados al aire libre a un máximo del 25% de los puestos que tenían autorizados con anterioridad, y se autoriza la reapertura de terrazas al aire libre. Las mesas deberán ser un 50% menos de las autorizadas el año anterior, con un máximo de diez personas por mesa o agrupación de mesas.

En la fase 1, también se autoriza la reapertura de bibliotecas y museos con limitación de actividades y aforo, así como de hoteles y establecimientos turísticos, siempre y cuando las zonas comunes permanezcan cerradas. Igualmente, se permiten actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta diez personas, y a las comunidades adaptar las franjas de actividad para paseos, actividad física, paseos para menores de 14 años a aquellas circunstancias climatológicas de sus territorios.

Los gimnasios

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Fneid) calcula que “el 99 por ciento” de los 524 gimnasios y centros deportivos de gestión privada que tienen contabilizados en Andalucía no abrirán en la fase 1 de la desescalada porque se requiere para ello atención individualizada y disponer de un monitor por cliente, por lo que “no compensa”.

Los templos

Las misas en la fase 1 de la desescalada deberán ser cortas, los asistentes tendrán que usar mascarillas con carácter general, no habrá contacto personal y se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad, tampoco habrá distribución de objeto, libros o folletos, no se podrá tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen y no habrá coros. Todo ello, manteniendo un aforo del 30 por ciento, y una distancia de seguridad de al menos un metro, según se desprende de la orden publicada por el Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional. Además, las diferentes Diócesis andaluzas han emitido recomendaciones más específicas para sus templos.