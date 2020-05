Más de 2 millones de andaluces recibieron ayuda gracias a la x solidaria en la declaración

Gracias a las personas que marcaron la casilla 106 de “Actividades de interés social” en la declaración de la renta, el año pasado las ONG pusieron en marcha programas destinados a mejorar la vida de más de 2 millones de personas en toda Andalucía. Este simple gesto también generó empleo, dado que casi 3.600 profesionales dedican sus esfuerzos a trabajar en estos proyectos, más 150.000 personas voluntarias que se acercan a dicha realidad.

La Mesa del Tercer Sector de Andalucía recuerda que casi la mitad de los contribuyentes andaluces (un 48,6%) no marcaron el año pasado la casilla 106 destinada a otros fines de interés social y más de 1 millón y medio no marcaron ninguna casilla. “Esta cruz puede marcar el destino de más de 7 millones de personas en toda España, y más de 3 millones en Andalucía que podrían haber sido beneficiadas con los cientos de programas que las organizaciones no lucrativas desarrollan en toda la comunidad autónoma”, asegura.

La situación actual prevé un futuro muy incierto a corto y medio plazo para casi el 40% de la población que se sitúa en riesgo de pobreza en Andalucía. La crisis del coronavirus “elevará esa cifra a niveles importantes y aún no cuantificables, por lo que la x solidaria se presenta como un auténtico seguro de vida para muchas entidades y colectivos en situación de necesidad en nuestra comunidad autónoma”, sostiene la entidad que aglutina a organizaciones tan destacadas del ámbito social como Once, Cáritas o Cruz Roja.

La Mesa vuelve a recordar que marcar las dos casillas no resta, sino que suma hasta un 1,4%, y que no supone pagar más ni recibir menos por la declaración de cada persona, y que ese porcentaje no se puede reducir en los presupuestos generales del Estado. Para los próximos años, la Mesa advierte que “debemos redoblar esfuerzos para que nadie quede atrás, para que quienes ya venían sufriendo exclusión social no vivan desprotegidos ahora frente a la pandemia, para que se garantice la ayuda alimentaria a la población y para que se acompañe a tantas personas en situación de necesidad material, emocional y afectiva". Igualmente, pone el foco en los “programas de inserción laboral, de atención a la discapacidad, a las personas sin hogar, inmigrantes, mayores o niños entre otros colectivos muy vulnerables”.

La intervención en todos ellos “debe ser urgente y prioritaria para la Administración y elevar el horizonte de acción junto a las entidades sociales a dos años vista como mínim”o. La x solidaria es, en ese sentido, una “vacuna” y el gran instrumento que está en manos de la ciudadanía para “poder paliar muchas de esas necesidades”. En España en total se obtuvieron por este concepto 360 millones de euros, 26 más que el año anterior.