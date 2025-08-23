Así avanza la intervención en la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio

El Cabildo Catedral de Córdoba destacó que los trabajos correspondientes a la intervención de emergencia iniciada en los dos espacios afectados por el incendio del pasado día 8 de agosto en la Mezquita-Catedral «continúan desarrollándose a buen ritmo». Así, durante estos días se ha procedido a la retirada, revisión y estudio detallado de restos, al desmontaje de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas, a la instalación de una sobrecubierta para prever alguna inclemencia meteorológica, sustitución de las canales de plomo y al pintado de las bóvedas de las naves tres y cuatro que se encontraban manchadas de hollín, según detalló la institución capitular en una nota.

Finalizada esta fase, indicó que se procederá a la redacción del proyecto de restauración para presentar a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía y demás instituciones implicadas y que constará de dos partes diferenciadas.

En primer lugar, se acometerá la restauración de la zona de cubiertas para, en un segundo proyecto, abordar el interior de las capillas. Por último, remarcó que el Cabildo Catedral correrá íntegramente con todos los gastos ocasionados por la restauración.

En el plano político, la bronca continúa. La Diputación Permanente del Parlamento andaluz rechazó el viernes, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, convocar un pleno extraordinario, este mismo mes de agosto, a solicitud de los grupos de la oposición para acoger la comparecencia del Gobierno de Juanma Moreno sobre este suceso. Junto a ello, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, anunció que, «en caso de confirmarse la negligencia temeraria del Cabildo, por disponer de un cuarto de limpieza en una capilla con barredoras eléctricas», llevará una moción al Pleno del Ayuntamiento para reclamar la «gestión compartida» del monumento.