La abogada general del Tribunal de la UE cree que las extracciones en Doñana infringen el Derecho

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, considera que las extracciones «desmesuradas» de agua subterránea en el Espacio Natural de Doñana infringen el Derecho de la Unión y la directiva sobre los hábitats. La letrada, según el TJUE, ha recomendado a este órgano judicial que estime parcialmente el recurso que interpuso la Comisión Europea por entender que con dichas extracciones se incumplía el Derecho de la Unión. Considera que se está infringiendo la prohibición de deterioro de la directiva marco sobre el agua 3 y, por lo que respecta a diversos hábitats de las zonas de conservación que se han secado como consecuencia del nivel cada vez menor de las aguas subterráneas, también la prohibición de deterioro de la normativa sobre los hábitats.

En relación con la directiva marco sobre el agua, la Abogada General señala que, la Comisión solo imputa a España la infracción de la prohibición de deterioro, si bien esta prohibición «no exige que las extracciones de agua subterránea se reduzcan hasta el punto de que se extraiga menos agua de la que se recarga, sino únicamente que no aumente el uso excesivo».

Por tanto, «el mero descenso del nivel de las aguas subterráneas, es decir, la reducción de las reservas de agua subterránea, no puede considerarse automáticamente un deterioro. El cese de las extracciones desmesuradas de agua subterránea es en cambio el objetivo de la obligación de mejora, cuyo incumplimiento no invoca la Comisión». A juicio de la Abogada General Kokott, la Comisión no ha acreditado que haya aumentado el uso excesivo ni, por tanto, la infracción de la prohibición de deterioro. No obstante, considera que España ha infringido la directiva marco sobre el agua en la medida en que, en el marco de la evaluación exigida de las repercusiones de las actividades humanas en el estado de las aguas subterráneas en el Espacio Natural de Doñana, no ha tenido en cuenta, al estimar las extracciones de agua subterránea, ni la captación de agua potable ni las extracciones ilegales. En cuanto a la directiva sobre los hábitats, la Abogada General Kokott defiende la tesis de que la Comisión ha demostrado suficientemente la probabilidad de que los tipos de hábitat protegidos en las tres zonas de conservación de Doñana, Doñana Norte y Oeste y Dehesa del Estero y Montes de Moguer sufran repercusiones negativas significativas como consecuencia de las extracciones. «Dado que España no ha podido desvirtuar esta alegación y que la posible justificación de las repercusiones negativas en las zonas de conservación basada en la existencia de intereses socioeconómicos no puede prosperar porque no ha habido una evaluación adecuada de los efectos de las extracciones de aguas subterráneas en dichas zonas, España ha incumplido la prohibición de deterioro de la Directiva sobre los hábitats», concluyó.

Por su parte, el coordinador de WWF para Doñana, Juan José Carmona, incidió en que «hay que cerrar de una vez por todas las hectáreas ilegales y acabar con los ‘agropiratas’» en Doñana. Consciente de que aún se está a la espera de la sentencia, Carmona recordó que desde WWF llevan más de una década advirtiendo de la situación hídrica en Doñana, por lo que «hay que ordenar el territorio adecuadamente». «La administración andaluza tiene que ponerse de una vez por todas en el cierre de las hectáreas ilegales», dijo.